به گزارش کردپرس، جنبش زنان آزاد (TJA) در محل جان‌باختن کوثر التورک، معروف به «اکین وان»، در شهرستان گیم‌گیم (وارتو) استان موش مراسم یادبودی برگزار کرد. در این برنامه، نمایندگان احزاب سیاسی و نهادهای دموکراتیک شهر و شمار زیادی از زنان حضور داشتند.

پس از ادای احترام به کوثر التورک و دیگر جان‌باختگان مبارزه آزادی، بیانیه‌ای قرائت شد و شرکت‌کنندگان بارها شعارهای «شهیدان نمی‌میرند» سر دادند.

چیچک توتوش، رئیس مشترک دم پارتی در استان موش، با اشاره به درگیری‌های شدید گیم‌گیم و نمایش پیکر کوثر التورک پس از جان‌باختنش، گفت تصاویر منتشرشده از آن دوره نشان‌دهنده خشونت‌های سنگین بوده است.

او با بیان اینکه پیکر برخی مبارزان پس از مرگ مورد شکنجه قرار گرفته و تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، افزود: «در آن دوره رنج‌هایی رخ داد که توصیف‌ناپذیر است. روش‌هایی که در خاورمیانه توسط داعش دیده شد، در اینجا نیز تجربه شد.»

توتوش همچنین با اشاره به تحولات اخیر در کردستان سوریه گفت نمونه‌های مشابهی از خشونت علیه زنان در آن منطقه نیز مشاهده شده است.

او در ادامه به روند صلح اشاره کرد و گفت: «با فراخوان عبدالله اوجالان در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵، روندی آغاز شد که طی آن در دو سال اخیر چنین رنج‌هایی کمتر شده است. امیدواریم این روند ادامه یابد و این دردها دیگر تکرار نشود.»

او تأکید کرد که صلح بیش از همه برای زنان اهمیت دارد، زیرا در جنگ‌ها بیشترین آسیب متوجه آنان است.

این مراسم با گذاشتن گل بر محل یادبود کوثر التورک و سر دادن شعارهای «شهیدان نمی‌میرند» به پایان رسید.

ماجرای خشونت علیه پیکر عضو جان باخته PKK چه بود؟

روز ۱۵ آگوست، تصویری از پیکر زنی کشته‌شده و برهنه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که ادعا می‌شد متعلق به کوثر التورک، معروف به «اکین وان»، عضو YJA-Star است که ۱۰ آگوست در وارتو جان باخته بود. انتشار این تصویر واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخت و هم‌زمان بحث‌هایی درباره تعلق‌داشتن یا نداشتن آن به اکین وان شکل گرفت.

درحالی‌که بحث‌ها درباره این تصویر ادامه داشت، استانداری موش با انتشار بیانیه‌ای تأیید کرد که تصویر متعلق به اکین وان است. استانداری در بیانیه خود هیچ اشاره‌ای به شکنجه اکین وان نکرد. همچنین موضوع برهنه‌کردن پیکر او پس از جان‌باختنش نیز در این بیانیه مطرح نشد؛ بااین‌حال، استانداری اعلام کرد عکس‌گرفتن از پیکر و انتشار آن را اقدامی غیرقابل‌قبول می‌داند.

عبدالله التورک، برادر بزرگ‌تر اکین وان، نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری دـجله (DİHA) گفته بود:

«تصویر را دیدیم. فکر می‌کنیم خود اوست. به‌صورت روی زمین افتاده و شباهت زیادی دارد. حتی اگر او نباشد، باز هم این وضعیت پذیرفتنی نیست. این خون‌خواری است؛ وقتی انسانی کشته می‌شود، نباید او را شکنجه کرد.

وقتی برای کالبدشکافی رفتیم، حلقه‌ای از نیروهای پلیس اطرافمان تشکیل شده بود. هنگامی که وارد سردخانه شدم، صورت پیکر را باز کردم. به چهره‌اش نگاه کردم، اما فرصت زیادی برای نگاه‌کردن نداشتم.

هیچ‌کس نباید در برابر این وحشی‌گری سکوت کند. وقتی مردم کرد کشته می‌شوند، نباید سکوت کرد. شکنجه‌کردن یک گریلا وحشی‌گری است و ما آن را نمی‌پذیریم.

با آیلا آکات آتا صحبت کردیم و وکالت دادیم. شکایت خواهیم کرد. حتی اگر این تصویر متعلق به خواهر ما نباشد، باز هم وحشی‌گری است.»