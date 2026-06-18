به گزارش کردپرس، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به نشست سران ناتو که قرار است ۷ و ۸ جولای در آنکارا برگزار شود، گفت بسیاری از کشورهای اروپایی معتقدند میزبانی رجب طیب اردوغان و برگزاری نشست در ترکیه مهمترین عامل حضور دونالد ترامپ در این اجلاس بوده است. فیدان همچنین درباره روابط با روسیه، جنگ اوکراین، روند عادیسازی با ارمنستان، مذاکرات ایران و آمریکا و تحولات خاورمیانه اظهار نظر کرد.
هاکان فیدان، در جریان سفر خود به روسیه و در گفتوگو با خبرنگاران ترک، ارزیابیهایی درباره روابط آنکارا و مسکو، تحولات منطقهای و مسائل بینالمللی ارائه کرد.
او با اشاره به دیدارهایش در روسیه گفت این مذاکرات نشان داد که در روابط دوجانبه دو کشور مشکل جدی یا اختلاف حلنشدهای وجود ندارد و دو طرف همچنان خواهان گسترش همکاریها در تمامی زمینههای ممکن هستند. به گفته فیدان، تماسها و دیدارهای متقابل میان مقامات ترکیه و روسیه ادامه دارد و تغییری در روند روابط دو کشور مشاهده نمیشود.
وزیر خارجه ترکیه تأکید کرد که آنکارا و مسکو حتی در موضوعات دشوار و اختلافبرانگیز نیز توانستهاند کانالهای همکاری و اعتماد متقابل را حفظ کنند. او گفت رهبران دو کشور با تکیه بر منافع ملی خود، رویکردی عملگرایانه و سازنده را دنبال میکنند.
فیدان درباره جنگ روسیه و اوکراین نیز اظهار داشت که در دیدارهایش با مقامات روس، تغییری در مواضع مسکو مشاهده نکرده است. به گفته او، روسیه همچنان بر این باور است که بدون حلوفصل مسئله دونتسک، دستیابی به توافق نهایی امکانپذیر نیست.
وی همچنین به تحولات قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی پرداخت و گفت کشورهای منطقه باید به جای رقابت و تلاش برای سلطه، همکاری را در اولویت قرار دهند. او سازوکار «۳+۳» میان ترکیه، روسیه، جمهوری آذربایجان، ایران، ارمنستان و گرجستان را ابزاری مهم برای تعمیق همکاریهای منطقهای دانست و افزود که توسعه کریدور میانی و اتصال آن به ترکیه از جمله موضوعات مهم مورد بحث در نشستهای اخیر بوده است.
وزیر امور خارجه ترکیه درباره روند عادیسازی روابط با ارمنستان نیز گفت دولت نیکول پاشینیان گامهای مهمی در این مسیر برداشته و ترکیه نیز با اراده سیاسی رجب طیب اردوغان اقداماتی از جمله آغاز پروازها و تسهیل روابط تجاری را در دستور کار قرار داده است. او تأکید کرد که آنکارا در صورت فراهم شدن شرایط لازم، آماده ادامه روند عادیسازی است.
فیدان در بخش دیگری از سخنانش به مذاکرات میان ایران و آمریکا پرداخت و گفت اگرچه دو طرف در اصول کلی پرونده هستهای به تفاهمهایی رسیدهاند، اما هنوز مسائل فنی مهمی باقی مانده است. به گفته او، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده ایران و چگونگی اجرای محدودیتهای آینده بر غنیسازی از جمله موضوعاتی است که همچنان نیازمند مذاکره و توافق است.
وی افزود که شرایط امنیتی ناشی از جنگ و همچنین بیاعتمادی میان تهران و واشنگتن، گاه روند تبادل پیامها و پاسخها را کند کرده است. فیدان گفت در برخی موارد آمریکا ظرف چند ساعت پاسخ خود را ارائه میکرد، اما پاسخ ایران ممکن بود چند روز یا حتی یک هفته زمان ببرد. او همچنین حملات متقابل و تحولات منطقهای، از جمله اشغال لبنان توسط اسرائیل، را از عوامل کند شدن روند مذاکرات دانست.
وزیر خارجه ترکیه در ادامه با انتقاد از سیاستهای اسرائیل، این کشور را به دنبال کردن رویکردی تهاجمی و توسعهطلبانه در منطقه متهم کرد و گفت پیامدهای این سیاستها تنها محدود به خاورمیانه نیست، بلکه آثار امنیتی و اقتصادی جهانی نیز به همراه دارد. او افزود که اسرائیل با واکنشهای دیپلماتیک فزایندهای در سطح بینالمللی روبهرو شده است.
فیدان همچنین اظهار داشت که درگیریهای اخیر میان ایران، آمریکا و اسرائیل باعث شده مسئله غزه تا حدی به حاشیه رانده شود. با این حال، به گفته او تلاشها برای دستیابی به توافقی جدید درباره غزه ادامه دارد و سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) نیز در این روند نقش فعالی ایفا میکند.
وزیر امور خارجه ترکیه در پایان به نشست سران ناتو که قرار است روزهای ۷ و ۸ جولای در آنکارا برگزار شود، اشاره کرد و گفت مهمترین موضوع این اجلاس، چگونگی بروز اختلاف دیدگاهها میان آمریکا و کشورهای اروپایی درباره آینده ناتو خواهد بود.
او با تأکید بر اهمیت حضور رئیسجمهور آمریکا در این نشست گفت: «بسیاری از کشورهای اروپایی معتقدند برگزاری اجلاس در ترکیه و میزبانی آن توسط رئیسجمهور اردوغان، مهمترین عامل برای حضور دونالد ترامپ در نشست ناتو بوده است. اگر رئیسجمهور ما و ترکیه نبودند، ترامپ به این اجلاس نمیآمد و عملاً نشان میداد که برای این نشست اهمیتی قائل نیست.»
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