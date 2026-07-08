دویدن مکرون در خیابان ایران + فیلم

به گزارش کردپرس، «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه، صبح چهارشنبه و پیش از آغاز برنامه‌های رسمی نشست سران ناتو، در خیابان‌های ایران و آرژانتین و پارک سیمنلر در منطقه چانکایای آنکارا به دویدن پرداخت.

مکرون که برای شرکت در نشست سران ناتو به ترکیه سفر کرده است، پس از خروج از محل اقامت خود، با همراهی محافظان و شماری از مقام‌های فرانسوی مسیر خیابان‌های آرژانتین و ایران را طی کرد و وارد پارک سیمنلر شد. در این برنامه، «حمزه گدیک‌اوغلو» مترجم زبان فرانسه رجب طیب اردوغان نیز او را همراهی می‌کرد.

رئیس‌جمهوری فرانسه هنگام عبور از کنار خبرنگاران و شهروندانی که با عبارت‌های «صبح بخیر» و «به ترکیه خوش آمدید» از او استقبال کردند، به زبان فرانسوی پاسخ داد: «صبح بخیر» و «متشکرم».

به دلیل برگزاری این برنامه، پارک سیمنلر به‌طور موقت به روی شهروندان عادی بسته شد و به خبرنگاران نیز اجازه ورود به داخل پارک داده نشد. مکرون تحت تدابیر امنیتی گسترده، حدود یک ساعت به دویدن پرداخت و سپس به محل اقامت خود بازگشت.

پیش از این، مقام‌های ترکیه گزارش‌هایی مبنی بر مسدود شدن برخی مسیرهای شهر آنکارا صرفاً به‌دلیل برنامه ورزشی مکرون را رد کرده بودند. با این حال، به دلیل برگزاری سی‌وششمین نشست سران ناتو، تدابیر امنیتی در پایتخت ترکیه به‌طور گسترده افزایش یافته است.

قرار است مکرون پس از شرکت در برنامه‌های رسمی اجلاس، از جمله عکس یادگاری رهبران و نشست اصلی سران، در یک کنفرانس خبری نیز شرکت کند.

مکرون در سفرهای خارجی خود معمولاً برنامه دویدن صبحگاهی را حفظ می‌کند و پیش از این نیز در جریان سفرهای رسمی به چین، هند و مصر در حال دویدن دیده شده بود.

گفتنی است، خیابان های ایران و تهران که سفارت ایران در آنها قرار دارد، در یکی از مناطق گران قیمت پایتخت ترکیه واقع شده اند و شمار زیادی از شهروندان ایران نیز در این محله زندگی می کنند. خیابان ایران در ادامه به پارک سیمنلر می رسد.

سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا دو روز پیش در پیامی در صفحاتی مجازی خود اعلام کرد که به دلیل تدابیر امنیتی این سفارت در روزهای هفتم و هشتم جولای تعطیل خواهد بود.