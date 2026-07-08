همزمان با ورود ترامپ، راهپیمایی اعتراضی در استانبول علیه نشست ناتو

به گزارش کردپرس، همزمان با برگزاری نشست سران ناتو در روزهای ۷ و ۸ جولای در آنکارا، «ائتلاف نیروهای کار، صلح و دموکراسی استانبول» با برگزاری راهپیمایی اعتراضی، مخالفت خود را با این ائتلاف نظامی اعلام کرد.
شرکتکنندگان در این راهپیمایی از مقابل مرکز فرهنگی آتاتورک در میدان تقسیم حرکت کرده و تا منطقه دولمه باغچه راهپیمایی کردند. شماری از نمایندگان احزاب سیاسی، مسئولان کنگره دموکراتیک خلقها (HDK)، حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، حزب مناطق دموکراتیک (DBP)، حزب زحمتکشان (EMEP)، حزب کارگر ترکیه (TİP)، حزب جنبش زحمتکشان (EHP) و جمعی از شهروندان در این تجمع حضور داشتند.
در جریان راهپیمایی، شعارهایی از جمله «ناتوی قاتل، دولت همدست» و «نه به ناتو» سر داده شد.
پس از پایان راهپیمایی، شرکتکنندگان در منطقه دولمه باغچه بیانیهای خواندند. پیش از قرائت این بیانیه نیز به یاد افرادی که در راه آزادی و دموکراسی جان خود را از دست دادهاند، یک دقیقه سکوت برگزار شد.
بیانیه پایانی را ارطغرُل اَر اوغلو، سخنگوی کنفدراسیون اتحادیههای کارمندان بخش عمومی (KESK)، قرائت کرد. وی با بیان اینکه امپریالیسم در پی ایجاد نظم جدیدی در جهان است، گفت این نظم از طریق ناتو شکل میگیرد.
او ناتو را عامل اصلی جنگهای جهان دانست و اظهار داشت: «ناتو برای کارگران و زحمتکشان چیزی جز غارت و کشتار به همراه نداشته است. امروز جهان به دست امپریالیسم به زندانی روباز تبدیل شده و ما از اینجا اعلام میکنیم که شما را نمیخواهیم.»
ار اوغلو در ادامه خواستار تعطیلی تمامی پایگاههای ناتو شد و تأکید کرد: «مقاومت در برابر ناتو جرم نیست. همه دوستان ما که در جریان اعتراضات بازداشت یا زندانی شدهاند، باید هرچه سریعتر آزاد شوند.»
این تجمع پس از خواندن بیانیه پایان یافت.
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