میت از دستگیری یکی از اعضای ارشد داعش خراسان خبر داد

به گزارش کردپرس، سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) از اجرای عملیاتی علیه گروه داعش خبر داد که در نتیجه آن احمد قازانجی، از اعضای ارشد ساختار رسانه‌ای شاخه موسوم به «ولایت خراسان» داعش (ISKP)، دستگیر شد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع امنیتی، قازانجی با نام‌های مستعار «ابوعبیده» و «ابو ابراهیم» فعالیت می‌کرد. به گفته این منابع، او پس از بازداشت اوزگور آلتون با نام سازمانی «ابو یاسر الترکی» که مسئول رسانه‌ای داعش در ترکیه معرفی شده بود، مسئولیت فعالیت‌های رسانه‌ای این گروه را برعهده گرفته بود.

میت اعلام کرد که در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شده است قازانجی از ترکیه به منطقه افغانستان و پاکستان رفته و به داعش پیوسته است. بنا بر این گزارش، او در اردوگاه‌های این گروه فعالیت داشته و همراه با اوزگور آلتون در انتقال نیروها از ترکیه به مناطق تحت نفوذ داعش نقش ایفا کرده است. همچنین پس از دستگیری آلتون، مسئولیت بخشی از فعالیت‌های سازمانی گروه را بر عهده گرفته بود.

منابع امنیتی همچنین مدعی شدند که قازانجی از حملات هوایی علیه مواضع داعش در پاکستان جان سالم به در برده و قصد داشته است پس از ورود غیرقانونی به ترکیه، فعالیت‌های خود را از سر بگیرد.

در پی این اطلاعات، نیروهای میت عملیاتی را در منطقه مرزی انجام داده و او را بازداشت کردند.

بر اساس بیانیه منتشرشده، قازانجی در بازجویی‌های اولیه درباره ارتباط خود با اوزگور آلتون، آموزش‌های نظامی و ایدئولوژیکی که در داعش دریافت کرده و همچنین فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی خود برای این گروه اعترافاتی ارائه کرده است.

وی پس از انجام مراحل اولیه بازجویی به قونیه منتقل شد و در بیمارستان دولتی مرام تحت معاینات پزشکی قرار گرفت.

میت اعلام کرد که این عملیات موجب خنثی شدن برنامه‌ریزی‌های احتمالی داعش برای انجام اقدامات در ترکیه شده و همچنین شبکه‌های انتقال نیروی انسانی این گروه را آشکار کرده است.