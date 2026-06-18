اهدای دکترای افتخاری دانشگاه دولتی روسیه به هاکان فیدان + تصاویر

به گزارش کردپرس، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در جریان سفر خود به روسیه، دکترای افتخاری دانشگاه دولتی روابط بین‌الملل مسکو (MGIMO) را دریافت کرد. هاکان فیدان در مراسم اعطای این عنوان، بر اهمیت روابط راهبردی آنکارا و مسکو، نقش دیپلماسی در حل بحران‌های منطقه‌ای و ضرورت همکاری قدرت‌های منطقه‌ای در شرایط پرتنش کنونی جهان تأکید کرد.

بنا بر گزارش روزنامه ینی شفق و رسانه اتاق تی وی ، این عنوان در مراسمی با حضور دیپلمات‌ها، استادان دانشگاه، دانشجویان و مقامات روس از سوی آناتولی تورکونوف، رئیس دانشگاه MGIMO، به فیدان اعطا شد. وزیر خارجه ترکیه پس از دریافت این نشان علمی، آن را نه صرفاً افتخاری شخصی، بلکه نمادی از احترام به روابط ریشه‌دار میان ترکیه و روسیه و درک متقابل میان دو ملت توصیف کرد.

فیدان در سخنان خود با اشاره به جایگاه ویژه دانشگاه MGIMO در تربیت نسل‌های مختلف دیپلمات‌ها و سیاستمداران روس، از جمله سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفت این دانشگاه طی بیش از هشت دهه نقش مهمی در شکل‌دهی به دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی روسیه ایفا کرده است.

وزیر خارجه ترکیه با اشاره به تحولات جاری در نظام بین‌الملل اظهار داشت جهان در حال گذار به نظمی چندقطبی است؛ فرآیندی که اگرچه فرصت‌های جدیدی برای کشورهای مختلف ایجاد می‌کند، اما همزمان با بی‌ثباتی‌ها و چالش‌های تازه‌ای نیز همراه است. به گفته او، در چنین شرایطی همکاری میان قدرت‌های منطقه‌ای بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.

فیدان همچنین به بحران‌های اخیر خاورمیانه اشاره کرد و گفت جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران فشارهای گسترده‌ای بر منطقه وارد کرده است. او توافق اخیر میان تهران و واشنگتن را گامی مثبت در مسیر کاهش تنش‌ها دانست و تأکید کرد ترکیه در کنار دیگر کشورهای منطقه برای تحقق این توافق تلاش کرده و از اجرای آن حمایت می‌کند.

او با تأکید بر اینکه منطقه نباید بار دیگر شاهد چنین بحران‌هایی باشد، گفت تنها راه دستیابی به صلح و ثبات پایدار، گفت‌وگو و دیپلماسی است. به گفته فیدان، امنیت واقعی را نمی‌توان از خارج به منطقه تحمیل کرد و ثبات پایدار تنها از مسیر همکاری و مسئولیت‌پذیری کشورهای منطقه به دست می‌آید.

وزیر امور خارجه ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود، روابط آنکارا و مسکو را نمونه‌ای از همکاری میان دو همسایه مهم منطقه‌ای دانست که با وجود اختلاف‌نظرها در برخی پرونده‌ها، توانسته‌اند گفت‌وگو و همکاری را حفظ کنند. او تأکید کرد نقطه قوت روابط دو کشور، توانایی مدیریت اختلافات و جلوگیری از تبدیل آنها به بحران است.

فیدان همچنین نقش رهبران دو کشور را در توسعه روابط دوجانبه برجسته دانست و گفت اعتماد و احترام متقابل میان رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین، به روابط ترکیه و روسیه عمق راهبردی بخشیده و موجب شده این روابط حتی در دشوارترین شرایط ژئوپلیتیکی نیز ثبات خود را حفظ کند.

او با اشاره به همکاری‌های اقتصادی دو کشور گفت حجم تجارت دوجانبه از ۵۰ میلیارد دلار فراتر رفته و همکاری‌های راهبردی در حوزه انرژی، به‌ویژه پروژه نیروگاه هسته‌ای آک‌کویو، همچنان در حال گسترش است.

فیدان همچنین به روابط انسانی میان دو کشور اشاره کرد و گفت حدود هفت میلیون گردشگر روس در سال گذشته به ترکیه سفر کرده‌اند و صدها هزار شهروند روس نیز در شهرهای مختلف ترکیه زندگی، کار یا تحصیل می‌کنند؛ موضوعی که به تقویت پیوندهای اجتماعی و فرهنگی میان دو ملت کمک کرده است.

وزیر خارجه ترکیه با تأکید بر جایگاه ژئوپلیتیکی دو کشور اظهار داشت ترکیه و روسیه از دریای سیاه و قفقاز گرفته تا خاورمیانه و اوراسیا، در مرکز مهم‌ترین تحولات منطقه‌ای قرار دارند و حفظ ثبات در این مناطق بدون همکاری مستمر میان آنکارا و مسکو دشوار خواهد بود.

او همچنین درباره آینده امنیت اروپا گفت هیچ معماری امنیتی پایدار در این قاره بدون در نظر گرفتن نقش روسیه شکل نخواهد گرفت. به گفته فیدان، کنار گذاشتن یکی از بازیگران اصلی اروپا از معادلات امنیتی، نمی‌تواند زمینه‌ساز ثبات بلندمدت باشد.

فیدان یادآور شد که ترکیه در طول جنگ روسیه و اوکراین توانسته ارتباط خود را با هر دو طرف حفظ کند و همچنان به نقش دیپلماسی در حل بحران‌ها باور دارد. او تأکید کرد آنکارا آماده است برای برقراری صلح و ثبات در منطقه هرگونه نقش سازنده‌ای ایفا کند.

در حاشیه این سفر، وزیر امور خارجه ترکیه همچنین با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دیدار و گفت‌وگو کرد. این دیدار در چارچوب رایزنی‌های مستمر دو کشور درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای انجام شد.

گفتنی است، دانشگاه دولتی روابط بین‌الملل مسکو (MGIMO) که زیر نظر وزارت امور خارجه روسیه فعالیت می‌کند، از معتبرترین مراکز آموزش دیپلماسی در جهان به شمار می‌رود. دکترای افتخاری این دانشگاه پیش‌تر به شماری از رهبران و شخصیت‌های برجسته بین‌المللی از جمله رجب طیب اردوغان، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، الهام علی‌اف رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، محمد خاتمی رئیس‌جمهور پیشین ایران و ژاک شیراک رئیس‌جمهور اسبق فرانسه اعطا شده است. این عنوان به افرادی تعلق می‌گیرد که نقش برجسته‌ای در توسعه روابط بین‌الملل، دیپلماسی و همکاری میان ملت‌ها ایفا کرده باشند.