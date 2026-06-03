به گزارش کردپرس، سزائی تملی، نایبرئیس فراکسیون حزب برابری و دموکراسی خلقها (دمپارتی)، در واکنش به سخنان رئیس پارلمان ترکیه درباره پیوند جداییناپذیر ترکیه و اروپا، از مقامهای این کشور خواست به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا پایبند باشند. او با اشاره به پرونده صلاحالدین دمیرتاش، فیگن یوکسکداغ و جان آتالای گفت اگر ترکیه خود را بخشی از اروپا میداند، باید به تعهدات حقوقی خود نیز عمل کند.
سزائی تملی با اشاره به سخنان کورتولموش که گفته بود «ترکیه و اتحادیه اروپا اجزایی جداییناپذیر از یکدیگر هستند»، اظهار داشت: «رئیس مجلس گفت از دوران عثمانی تاکنون بخشی از اروپا بودهایم. این سخنان بسیار خوب است و با دقت به آن گوش دادیم، اما یک مسئله مهم وجود دارد؛ اروپا و اتحادیه اروپا تنها یک مفهوم سیاسی نیستند، بلکه دارای مجموعهای از قوانین، اصول و تعهدات حقوقی هستند.»
او افزود: «یکی از مهمترین این تعهدات، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. بر پایه همین کنوانسیون، دادگاه حقوق بشر اروپا تشکیل شده و قانون اساسی ترکیه نیز احکام این دادگاه را به رسمیت میشناسد. اگر به ماده ۹۰ قانون اساسی نگاه کنیم، این موضوع کاملاً روشن است.»
تملی با اشاره به سفر اخیر کورتولموش به فنلاند و سخنان او درباره جایگاه ترکیه در اروپا، گفت: «وقتی این حرفها را شنیدم امیدوار شدم. امیدوارم آقای رئیس پس از بازگشت به ترکیه، هوای اروپا را با خود به پارلمان بیاورد و فضای مجلس را نیز تغییر دهد.»
این نماینده دمپارتی در ادامه با اشاره به احکام اجرا نشده دادگاه حقوق بشر اروپا درباره برخی سیاستمداران و فعالان سیاسی گفت: «امیدوارم به جایی برسیم که دیگر کشوری نباشیم که از اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا سر باز میزند؛ بلکه کشوری باشیم که در آن صلاحالدین دمیرتاش، فیگن یوکسکداغ و لیلا گوون به آزادی خود دست یافتهاند.»
تملی همچنین به پرونده جان آتالای، نماینده حزب کارگر ترکیه (TIP) از حوزه ختای، اشاره کرد و گفت: «به دلیل نقض ماده ۹۰ قانون اساسی، جان آتالای همچنان در زندان است. امیدوارم روزی برسد که او به جای زندان، در همین صندلیهای پارلمان مشغول انجام وظیفه باشد.»
این سیاستمدار دمپارتی در بخش دیگری از سخنان خود به ادامه انتصاب قیمهای دولتی در شهرداریهای کردستان ترکیه انتقاد کرد.
او با یادآوری دومین سالگرد برکناری شهرداران منتخب حکاری و انتصاب قیم های دولتی بر مسند شهرداری گفت: «امروز دومین سالگرد انتصاب قیم در حکاری است. محمد صدیق آکیش، شهردار مشترک منتخب این شهر، همچنان در زندان به سر میبرد و در حال حاضر ۱۳ قیم دولتی همچنان بر شهرداریهای مختلف حکومت میکنند.»
تملی در پایان با کنایه به سفر کورتولموش به فنلاند افزود: «امیدوارم دولت ترکیه همان هوایی را که در فنلاند تجربه کرده، به داخل کشور نیز بیاورد و از این رسوایی قیمگماری نیز رهایی پیدا کند.»
لازم به ذکر است، سخنان تملی در واکنش به اظهارات اخیر نعمان کورتولموش در فنلاند مطرح شد؛ جایی که رئیس مجلس ترکیه با دفاع از چشمانداز عضویت کشورش در اتحادیه اروپا، تأکید کرده بود که ترکیه و اروپا سرنوشتی مشترک دارند و آنکارا بخشی جداییناپذیر از آینده اروپا محسوب میشود. کورتولموش در دیدارها و سخنرانیهای خود در هلسینکی تأکید کرده بود که ترکیه عضویت در اتحادیه اروپا را یک «هدف راهبردی» میداند و اروپا و ترکیه را دو بازیگر جداییناپذیر توصیف کرده بود. او همچنین گفته بود ترکیه نه باری بر دوش اروپا، بلکه «ضامن و سرمایهای مهم برای آینده اروپا» است و با توجه به تحولات جهانی و چالشهای امنیتی، همکاری میان آنکارا و اروپا بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
نظر شما