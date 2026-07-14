دولت باغچه لی: حمله به ایران اعتماد به دیپلماسی را تضعیف کرد

به گزارش کردپرس، دولت باغچه لی، رئیس حزب حرکت ملی ترکیه (MHP) با انتقاد از حملات نظامی علیه ایران پس از شکل‌گیری روند توافق، تأکید کرد که هیچ کشوری نباید در حالی که به یک توافق بین‌المللی متعهد است هدف حمله قرار گیرد. دولت باغچه لی با اشاره به سخنان دونالد ترامپ درباره پایان توافق با ایران، گفت توافق‌ها تعهد دولت‌ها هستند و نه تصمیم‌های شخصی، و هشدار داد ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز می‌تواند اقتصاد و امنیت انرژی جهان را با بحران روبه‌رو کند.

دولت باغچه لی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، در نشست هفتگی فراکسیون این حزب در مجلس ملی ترکیه، بخش مهمی از سخنان خود را به تحولات اخیر پیرامون ایران اختصاص داد و نسبت به تضعیف روند دیپلماسی و افزایش تنش‌های نظامی در منطقه هشدار داد.

او با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه «روند توافق برای من پایان یافته است»، اظهار داشت توافقی که تنها مدت کوتاهی پیش از آن امید به کاهش تنش‌ها در منطقه را افزایش داده و چارچوب زمانی مشخصی برای دستیابی به توافق نهایی ترسیم کرده بود، ظرف کمتر از یک ماه بی‌اثر شد و سپس خاک ایران بار دیگر هدف حملات نظامی قرار گرفت؛ اتفاقی که به گفته او، اعتماد به امکان برقراری صلح از طریق مذاکره را به‌شدت تضعیف کرده است.

باغچه لی با تأکید بر اینکه ایران در زمان حملات یکی از طرف‌های توافق بوده است، گفت نادیده گرفتن این واقعیت و ارزیابی جداگانه اقدام بعدی تهران در خصوص تنگه هرمز، بدون در نظر گرفتن زمینه‌های پیشین، رویکردی منصفانه و مبتنی بر عدالت نیست. او افزود، علت و معلول را جابه‌جا نشان دادن، چیزی جز وارونه جلوه دادن حقیقت نخواهد بود.

رئیس حزب حرکت ملی ترکیه تصریح کرد که ایران در برابر حملاتی که متوجه خاک این کشور شده، حق دارد از امنیت، حاکمیت ملی و جان شهروندان خود دفاع کند و هیچ کشوری را نمی‌توان مجبور کرد در حالی که به یک توافق اعتماد کرده است، حملات نظامی ناگهانی را بدون واکنش بپذیرد.

وی خطاب به کسانی که از ایران خواهان خویشتنداری هستند، گفت پیش از هر چیز باید توضیح دهند که حمله نظامی به ایران بر چه مبنای مشروعی صورت گرفته است.

باغچه لی در ادامه اظهار داشت نگرانی‌های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران، فعالیت‌های نظامی این کشور در منطقه یا امنیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، موضوعاتی قابل طرح است، اما این نگرانی‌ها باید بر سر میز مذاکره بررسی شده و در قالب سازوکارهای حقوقی و تعهدات متقابل حل‌وفصل شوند؛ هدف اصلی توافق نیز دقیقاً همین بوده است.

او تأکید کرد که دغدغه‌های امنیتی نمی‌تواند بهانه‌ای برای ایجاد بحرانی بزرگ‌تر و گسترش بی‌ثباتی در منطقه باشد و افزود: «روابط میان دولت‌ها باید بر پایه وفاداری به تعهدات بین‌المللی اداره شود، نه بر اساس تصمیم‌های شخصی که یک روز توافقی را معتبر و روز دیگر بدون دلیل موجه آن را بی‌اعتبار اعلام می‌کنند. توافق، تعهد دولت‌هاست، نه تصمیم افراد.»

باغچه لی هشدار داد کنار گذاشتن توافق با ایران، تنها اعتماد تهران را از بین نمی‌برد، بلکه این پرسش را در ذهن همه کشورهایی که در آینده با واشنگتن وارد مذاکره خواهند شد ایجاد می‌کند که آیا هر توافقی ممکن است با تصمیم یک فرد بی‌اعتبار شود و منطقه بار دیگر وارد چرخه بحران و درگیری گردد.

رئیس حزب حرکت ملی سپس به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اشاره کرد و گفت این آبراه یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای انتقال انرژی، تجارت دریایی و تأمین معیشت میلیون‌ها نفر در جهان است و هرگونه اختلال در آن، از حمل‌ونقل نفت و گاز گرفته تا هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل، قیمت مواد غذایی و در نهایت زندگی روزمره مردم در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

او تأکید کرد اگر توافق حفظ می‌شد و به جای گزینه نظامی، مسیر مذاکره ادامه می‌یافت، امروز به جای نگرانی از بسته شدن تنگه هرمز، درباره مفاد توافق نهایی گفت‌وگو می‌شد.

باغچه لی در پایان خواستار توقف فوری حملات، اجرای دوباره مفاد توافق، پایبندی همه طرف‌ها به تعهدات خود و بازگشت به مسیر دیپلماسی شد و افزود آمریکا باید پیامدهای اقدام نظامی را بپذیرد و به تعهدات خود بازگردد و ایران نیز شرایط لازم برای برقراری امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را فراهم کند تا از گسترش بحران جلوگیری شود. وی تأکید کرد که ترکیه همچنان به حمایت از صلح، ثبات منطقه‌ای و حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌وگو ادامه خواهد داد و «در جنگ هیچ برنده‌ای وجود ندارد، اما وفاداری به تعهدات بین‌المللی هرگز بازنده نخواهد داشت.»