به گزارش کردپرس، دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه (MHP)، با اشاره به بحران‌های فزاینده خاورمیانه هشدار داد که تنش میان ایران و اسرائیل نباید صرفاً به‌عنوان یک رویارویی دوجانبه دیده شود، بلکه بخشی از یک معادله امنیتی گسترده است که از تنگه هرمز تا شرق مدیترانه و از سوریه تا خلیج فارس را در بر می‌گیرد.

دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه (MHP)، در نشست فراکسیون پارلمانی حزبش با ارزیابی تحولات خاورمیانه، نسبت به گسترش بحران‌های منطقه‌ای هشدار داد و تأکید کرد که تنش میان ایران و اسرائیل ابعادی فراتر از یک درگیری میان دو کشور دارد.

باغچه‌لی گفت: «اگر از پنجره تجربه‌های تاریخی و تحولات بین‌المللی به منطقه نگاه کنیم، واقعیت کاملاً روشن است؛ هر جرقه‌ای که در قلب خاورمیانه شعله‌ور شود، اگر نادیده گرفته شود، راه را برای شکل‌گیری جبهه‌های جدید، بحران‌های تازه، موج‌های جدید مهاجرت، تهدیدهای امنیتی نوین و طرح‌های جدید قدرت‌های امپریالیستی باز خواهد کرد.»

او همچنین سیاست‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: «زبان تهدیدآمیز واشنگتن و سیاست‌های تهاجمی تل‌آویو که به کشتار غیرنظامیان در غزه و لبنان منجر شده، در یک نقطه مشترک به هم می‌رسند. در نتیجه، دیگ بحران در خاورمیانه هر روز بیشتر به جوش می‌آید و خنجرهای تازه‌ای بر پیکر منطقه فرود می‌آید.»

رهبر MHP سپس به تنش میان ایران و اسرائیل پرداخت و گفت: «این یک اشتباه بزرگ خواهد بود که تنش‌های امروز خاورمیانه را فقط در چارچوب درگیری میان ایران و اسرائیل تفسیر کنیم. این مسئله تنها موضوع تهران، تل‌آویو، واشنگتن یا بیروت نیست.»

او در ادامه افزود: «ما با یک معادله امنیتی بسیار گسترده روبه‌رو هستیم که از تنگه هرمز تا شرق مدیترانه، از لبنان و سوریه تا شمال عراق، از دریای سرخ تا خلیج فارس و قبرس امتداد یافته است. این معادله تنها به تحرکات نظامی امروز محدود نمی‌شود؛ بلکه مسیرهای تجارت دریایی، منابع نفت و گاز، حوزه‌های امنیت آبی و کریدورهای انتقال انرژی را نیز دربر می‌گیرد.»

باغچه‌لی همچنین هشدار داد که این بحران‌ها همزمان بر شکاف‌ها و حساسیت‌های تاریخی، فرهنگی، قومی و مذهبی منطقه نیز اثر می‌گذارند و می‌توانند به تشدید بی‌ثباتی در خاورمیانه منجر شوند.

او تأکید کرد: «اگر این معادله را فقط از زاویه عملیات نظامی یا بحران‌های روزمره بخوانیم، تصویر ناقصی از واقعیت به دست خواهیم آورد. آنچه امروز در منطقه جریان دارد، بخشی از یک معادله ژئوپلیتیک بسیار بزرگ‌تر است که آینده امنیت، انرژی و ثبات خاورمیانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»