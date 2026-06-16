به گزارش کردپرس، انجمن روزنامهنگاران دجله فرات (DFG) فراخوان سیوسومین دوره جایزه «موسی آنتر و جان باختگان مطبوعات» را منتشر کرد. این رویداد با شعار «مدافعان حقیقت با رهروان حقیقت دیدار میکنند» برگزار میشود و علاقهمندان تا پنجم سپتامبر فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه مسابقه ارسال کنند.
برگزارکنندگان هدف از برگزاری این آیین را زنده نگه داشتن یاد و میراث موسی آنتر (آپه موسی) روزنامهنگار برجسته کُرد، گرامیداشت یاد روزنامهنگارانی که در راه فعالیت رسانهای جان خود را از دست دادهاند و همچنین برجسته کردن تلاش خبرنگاران و فعالان رسانهای در مسیر کشف و انتشار حقیقت عنوان کردند.
انجمن روزنامه نگاران کُرد دجله فرات در فراخوان خود تأکید کرد که این جایزه در طول بیش از سه دهه گذشته تنها یک رقابت حرفهای نبوده، بلکه به محفلی برای حفظ حافظه تاریخی رسانههای آزاد در ترکیه و کردستان تبدیل شده است. در این بیانیه آمده است که این رویداد نماد مقاومت روزنامهنگارانی است که با وجود فشارها، سانسور، تعطیلی رسانهها، بازداشتها و زندانی شدن، از فعالیت حرفهای خود دست نکشیدهاند.
برگزارکنندگان همچنین یادآور شدند که در سالهای گذشته صدها اثر خبری، تصویری و رسانهای از طریق این جایزه معرفی شده و نقش روزنامهنگاران در دفاع از حق دسترسی مردم به اطلاعات بیش از پیش نمایان شده است. به گفته آنان، برگزاری این دوره از مسابقه در شرایطی که روزنامهنگاران با محدودیتها و فشارهای فزاینده مواجه هستند، پیامی روشن مبنی بر خاموشنشدنی بودن حقیقت به همراه دارد.
جایزه جدید به نام حسین آیکول
امسال برای نخستین بار جایزهای با عنوان «جایزه افتخاری آزادی مطبوعات حسین آیکول» به یاد روزنامهنگار باسابقه و از چهرههای شناختهشده رسانههای آزاد، حسین آیکول، اهدا خواهد شد. این جایزه به افرادی، نهادها یا سازمانهایی تعلق میگیرد که در زمینه دفاع از آزادی مطبوعات، حقوق بشر و آزادیهای مدنی فعالیتهای شاخصی داشته باشند.
مهلت ثبتنام و زمان اعلام نتایج
مهلت ارسال آثار تا ۵ سپتامبر تعیین شده و نتایج مسابقه در ۱۵ سپتامبر اعلام خواهد شد. مراسم اهدای جوایز نیز همزمان با سالروز ترور موسی آنتر، در ۲۰ سپتامبر در شهر دیاربکر (آمد) برگزار میشود.
بخشهای مسابقه
آثار ارسالی میتوانند در حوزههای مختلفی از جمله سیاست، اقتصاد، محیط زیست، آموزش، سلامت، جامعه، فرهنگ و هنر و ورزش ارائه شوند. رقابت در بخشهای خبر به زبان ترکی، خبر به زبان کُردی، گزارش تصویری (ویدئویی)، عکاسی خبری و کاریکاتور برگزار خواهد شد.
شرکتکنندگان باید آثار خود را مطابق ضوابط حرفهای روزنامهنگاری و در قالبهای تعیینشده به دبیرخانه مسابقه ارسال کنند. آثار باید دارای ارزش خبری، اصالت حرفهای و در راستای منافع عمومی باشند.
هیئت داوران
برای هر بخش از مسابقه هیئت داوران مستقلی متشکل از روزنامهنگاران، عکاسان، کارتونیستها و فعالان باسابقه رسانهای انتخاب شدهاند که مسئولیت ارزیابی آثار را بر عهده خواهند داشت.
راههای ارتباطی و ارسال آثار
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار خود میتوانند از طریق نشانیهای زیر با دبیرخانه مسابقه در ارتباط باشند:
پست الکترونیک: apemusaozgurbasin@gmail.com
شماره تماس: 00905301868076
نشانی دبیرخانه: Kooperatifler Mah. Ofis Sanat Sokağı, Halitoğlu Sanat Apt. Dışkapı No:17, İçkapı No: 3 Yenişehir/Diyarbakır
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