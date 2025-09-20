اوجالان: موسی آنتر به ما کُردها گفت که خودمان را دریابیم

به گزارش کردپرس، عبدالله اوجالان سیاستمدار در بند کُرد با ارسال پیامی به سی‌ودومین دوره مراسم «جوایز روزنامه‌نگاری موسی آنتر و جان باختگان مطبوعات آزاد»، یاد و خاطره موسی آنتر را گرامی داشت و او را «چهره‌ای بی همتا» در تاریخ مبارزه فرهنگی و ادبیات کُردی توصیف کرد. اوجالان در این پیام با یادآوری نخستین دیدارش با موسی آنتر در دهه ۱۹۷۰، از او به‌عنوان شخصیتی یاد کرد که «چون یک حزب تنها» برای نیم‌قرن به نمایندگی از کُردها مبارزه کرد.

اوجالان در این پیام نوشت:

«فضای دهه ۱۹۷۰ برای کُردها شرایطی آکنده از انکار بود. حتی بسیاری از کُردها از به‌کار بردن نام خود نیز پرهیز می‌کردند. من در همان سال‌ها در پی آن بودم که تحولی تاریخی ایجاد کنم. در استانبول نخستین گامم را برداشتم و تصمیم گرفتم از واژه "کُرد" استفاده کنم. همان‌ وقت ها بود که موسی آنتر را دیدم که نخستین و آخرین دیدارم با او بود.»

او در ادامه افزود:

«آپە موسی بسیار ارزشمند است. از دهه ۱۹۴۰ نخستین صداهای اعتراضی را بلند کرد. شاید پس از جنگ جهانی دوم تنها کُردِ میهن‌دوست جدی بود. او به‌تنهایی مانند یک حزب رفتار کرد. نیم‌قرن چنین زیست، حزبی تأسیس نکرد اما تلاش کرد از راه ادبیات برای کُردها سخن بگوید. در ادبیات، همان جایگاهی را دارد که یاشار کمال در زبان ترکی دارد؛ یاشار کمال در ترکی، او در کُردی. همین جایگاه نخستین و ارزشمند بود که باعث شد توسط نیروهای ضدکُرد ترور شود.»

اوجالان همچنین خاطرنشان کرد: «در دیدار کوتاهمان در استانبول، نصیحتش این بود: "خودتان را دریابید." ما نیز کوشیدیم چنین کنیم و هنوز هم در همان مسیر هستیم.»

او درباره شرایط کنونی گفت:

«امروز برای ساخت صلح و جامعه دموکراتیک فرایندی را پیش می‌بریم. موفقیت این مسیر نیازمند تلاشی عمیق و ارزشمند است. ایمان و امیدم به پیروزی این روند بالاست.»

اوجالان با تأکید بر نقش روزنامه‌نگاران ادامه داد:

«باید فراموش نکرد که وقتی کلمه با حقیقت گره بخورد، بسیار اثرگذار، خلاق و پیش‌برنده خواهد بود. در این مسیر، روزنامه‌نگاران مسئولیتی تاریخی بر دوش دارند و باید نقشی سازنده ایفا کنند.»

او در پایان پیامش نوشت:

«با احترام یاد شهدای مطبوعات آزاد را گرامی می‌دارم و برای روزنامه‌نگارانی که با گام نهادن در مسیر موسی آنتر می‌کوشند آرمان‌های او را محقق سازند، آرزوی موفقیت دارم.

۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵

عبدالله اوجالان»