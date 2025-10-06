به گزارش کردپرس، «انجمن زنان روزنامه‌نگار بین النهرین» (MKG) با انتشار «گزارش نقض حقوق زنان روزنامه‌نگار – سپتامبر ۲۰۲۵» اعلام کرد که در این ماه روند فشارها بر خبرنگاران زن شدت گرفته و آنان به خاطر شغل و هویت خود آماج پیگرد، ممانعت و خشونت شده‌اند. در گزارش آمده است که زنان خبرنگار «در خیابان هنگام پیگیری خبر، در دادگاه‌ها یا در بازداشت‌ها» با انواع فشار و مانع‌تراشی روبه‌رو می‌شوند، اما «با وجود این از رساندن واقعیت‌ها به مردم صرف‌نظر نمی‌کنند» و امروز روزنامه‌نگاری در ترکیه «نه فقط یک شغل، بلکه مبارزه‌ای برای حقیقت» است.

بخش دیگری از گزارش با یادآوری بازداشت «هوال ارسلان» در بلژیک تأکید می‌کند که دامنه فشارها به داخل ترکیه محدود نیست و «هدف‌گیری روزنامه‌نگاران زن کُرد در اروپا نیز، نشانه نارضایتی از قدرت و اثرگذاری مبارزهٔ مطبوعات آزادِ زنان» است؛ امری که اهمیت «همبستگی بین‌المللی میان روزنامه‌نگاران» را دوچندان می‌کند. MKG نوشته است: «خبرنگاران با وجود فشار دولتی، خشونت مردسالارانه و سانسور، با قلم‌هایشان به مقاومت ادامه می‌دهند؛ برای آنان خبر نوشتن فقط یک وظیفه نیست، بخشی از جست‌وجوی آزادی و برابری است.»

گزارش همچنین بسته‌شدن حساب‌های رسانه‌ای و اعمال فیلترینگ و محدودیت دسترسی را «راه‌های تازه برای خاموش‌کردن صدای خبرنگاران» می‌داند و ضمن فراخوان به همبستگی می‌افزاید: «زنان با اتکا به همبستگی، این سدها را پشت سر می‌گذارند و چه در فضای دیجیتال و چه در خیابان، صدای خود را بلندتر می‌کنند. مطبوعات آزاد با شجاعت و وجدانی که از قلم زنان برمی‌خیزد، پابرجا می‌ماند.»

به‌گفتهٔ MKG، در سپتامبر ۲۰۲۵ موارد ثبت‌شدهٔ نقض حقوق زنان روزنامه‌نگار شامل ۴ مورد حملهٔ فیزیکی، تشکیل پروندهٔ تحقیق قضائی برای ۵ تن، طرح دعوی قضایی علیه ۳ نفر، ممانعت از پیگیری خبر برای ۳ خبرنگار و مسدودسازی ۴ حساب رسانهٔ دیجیتال بوده است.