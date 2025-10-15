حسین آیکول که همه زندگی اش به مبارزه برای احقاق حقوق کُردها گذشته، دچار خونریزی مغزی شد

به گزارش کردپرس، حسین آیکول، روزنامهنگار و نویسنده شناختهشده ترکیه، شب گذشته در منزل خود در آنکارا بیهوش پیدا شد و بلافاصله به بیمارستان آموزشی و پژوهشی «سینجان» منتقل شد. پزشکان اعلام کردند که وی دچار خونریزی مغزی در ناحیه چپ مغز شده و با توجه به ادامهی خونریزی، تحت مراقبت ویژه و درمان فوری قرار گرفته است.
به گفتهی تیم پزشکی، آیکول پس از انتقال به بیمارستان تحت عمل جراحی اولیه قرار گرفت و برای کنترل وضعیت مغزی به حالت بیهوشی مصنوعی (انتوباسیون) درآمد. پزشکان تأکید کردند که شرایط او وخیم است و تصمیمگیری درباره انجام جراحی دوم به نتایج آزمایشهای بیشتر و وضعیت بالینی او بستگی دارد.
صبح امروز اعلام شد که حسین آیکول برای بار دوم دچار خونریزی مغزی شده است. اسکن جدید مغزی انجام شده و پزشکان همچنان وضعیت او را بحرانی توصیف میکنند.
پس از بستری شدن آیکول، بسیاری از چهرههای سیاسی و مدنی از جمله تونجر بکرخان (رئیس مشترک حزب دموکراسی و برابری خلقها – دم پارتی)، اعضای هیئت امرالی، نمایندگان مجلس، اعضای شورای حزب، اعضای انجمن روزنامهنگاران دجله و فرات (DFG)، اعضای انجمن حقوق بشر (İHD)، و وکلای انجمن حقوقدانان آزادی (ÖHD) به عیادت او رفتند.
تونجر بکرخان پس از دیدار با پزشکان در جمع خبرنگاران گفت: «مداخله پزشکی خوبی انجام شده اما خونریزی مغزی او بسیار شدید است. فعلاً نمیتوان دربارهی نتایج قطعی اظهار نظر کرد. همهی ما امیدواریم حسین آیکول این مرحله سخت را پشت سر بگذارد. او در دستان پزشکان مجرب است و در کنار خانواده، دوستان و فعالان مدنی، وضعیتش را از نزدیک پیگیری میکنیم.»
بکرخان افزود که دکتر «اُندر» از دبیران کل انجمن پزشکان ترکیه (TTB) و جراح مغز و اعصاب برجسته، مسئولیت رسیدگی به وضعیت آیکول را برعهده دارد. او تأکید کرد: «حسین آیکول در دستان مطمئنی است. امیدواریم در ساعات و روزهای آینده خبرهای خوبی به مردم و جامعه رسانهای بدهیم.»
