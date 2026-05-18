سرخط خبرهای ۲۸اردیبهشت خبرگزاری کردپرس

«ادغام دموکراتیک»؛ کلید فهم چرخش تاریخی اوجالان و پکک
عبدالله اوجالان پس از فراخوان تاریخی خود برای انحلال پکک و پایان مبارزه مسلحانه، اکنون مفهومی تازه به نام «ادغام دموکراتیک» را در مرکز پروژه سیاسیاش قرار داده است: مفهومی که به گفته او نه به معنای تسلیم در برابر دولت ترکیه، بلکه تلاشی برای ساختن نوعی سیاست فراتر از دولت-ملت، خشونت و ملیگرایی است.
انتخابات پارلمانی سوریه زیر سایه مهندسی سیاسی؛ سهم محدود کُردها و تشدید اعتراضها
همزمان با ادامه روند بازسازی سیاسی در سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد، انتخابات غیرمستقیم پارلمانی در مناطق تحت کنترل SDF با موجی از انتقادها روبهرو شده است. احزاب کُرد این روند را «مهندسی سیاسی» و نشانهای از کاهش سهم واقعی خود در ساختار قدرت میدانند؛ موضوعی که بار دیگر بحث بر سر نمایندگی اقلیتها در سوریه را پررنگ کرده است.
بازگشت به تنظیمات کارخانه؛ بازی قدیمی پ.ک.ک با نامها
رسانه «اینتلیجنسنیوز» گزارش داده است در حالی که یک سال از اعلام رسمی انحلال پ.ک.ک میگذرد، این جریان اکنون در ادبیات تشکیلاتی خود از عنوان تازه «مدیریت جنبش آپویی» استفاده میکند؛ تغییری که به باور ناظران، ادامه همان راهبرد قدیمی پ.ک.ک برای بازتعریف سیاسی و سازمانی از طریق تغییر نامها و ساختارهای چندلایه در ترکیه، سوریه و عراق است.
آیا موجودیت زبان کردی در ترکیه به خطر افتاده است؟
کردهای ترکیه میگویند با وجود کاهش برخی محدودیتهای رسمی برای زبان کردی نسبت به دهههای گذشته، نبود آموزش به زبان مادری و فشار بر نهادهای فرهنگی، زبان کردی را وارد مرحلهای بحرانی کرده است.
