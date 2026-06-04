آکین بیردال: بدون حل مسئله کُرد، صلح و دموکراسی در ترکیه ممکن نیست

به گزارش کردپرس، آکین بیردال، فعال برجسته حقوق بشر و از برگزارکنندگان «کنفرانس گذار دموکراتیک جمهوری در سده دوم»، تأکید کرد که حل مسئله کُرد پیششرط دموکراتیزه شدن ترکیه است و گفت این کنفرانس با هدف گسترش گفتوگو درباره صلح، دموکراسی و آیندهای مشترک برای همه هویتها و اقوام برگزار میشود.
کنفرانس «گذار دموکراتیک جمهوری در سده دوم» روزهای ۱۳ و ۱۴ ژوئن در استانبول برگزار خواهد شد؛ نشستی که قرار است شماری از چهرههای سیاسی، دانشگاهی، هنری و فعالان جامعه مدنی در آن درباره موضوعاتی همچون حل مسئله کُرد، صلح اجتماعی، حقوق شهروندی و روند دموکراتیزاسیون ترکیه به بحث و تبادل نظر بپردازند.
آکین بیردال، فعال شناختهشده حقوق بشر و از فراخواندهندگان این کنفرانس، در گفتوگو با رسانه «آزادی ولات» هدف اصلی این نشست را کمک به شکلگیری آیندهای دموکراتیکتر برای ترکیه عنوان کرد.
او با اشاره به روند موسوم به «صلح و جامعه دموکراتیک» گفت مشارکت گسترده نیروهای اجتماعی در چنین نشستهایی اهمیت ویژهای دارد، زیرا دموکراسی و صلح تنها با حضور و مسئولیتپذیری همه اقشار جامعه میتواند به نتیجه برسد.
بیردال افزود برگزارکنندگان تلاش دارند بستری فراهم کنند تا گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی بتوانند درباره مسائل کشور گفتوگو کنند و برای دستیابی به تغییرات دموکراتیک و آیندهای مبتنی بر همزیستی مسالمتآمیز به راهحلهای مشترک برسند.
این فعال حقوق بشر با انتقاد از فاصله گرفتن جمهوری ترکیه از ارزشهای دموکراتیک، تأکید کرد که هدف آنان ساختن کشوری است که در آن همه هویتها، زبانها، فرهنگها و باورهای مذهبی بتوانند آزادانه و برابر در کنار یکدیگر زندگی کنند.
بیردال همچنین حل مسئله کُرد را یکی از مهمترین چالشهای پیش روی ترکیه دانست و گفت تداوم بنبست در این مسئله، زمینهساز بسیاری از مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در کشور شده است.
او تصریح کرد: «تا زمانی که مسئله کُرد حل نشود، دستیابی به صلح و دموکراسی واقعی ممکن نخواهد بود. دموکراتیزه شدن ترکیه و برقراری صلح پایدار، مستلزم یافتن راهحلی عادلانه برای این مسئله است.»
بیردال در پایان بر ضرورت تدوین یک چارچوب حقوقی و قانون اساسی مبتنی بر کرامت انسانی تأکید کرد و گفت تضمین آزادی ملتها و شهروندان در گرو حاکمیت قانون است. به گفته او، تنها در سایه یک نظام حقوقی دموکراتیک است که همه شهروندان، فارغ از هویت قومی، زبانی یا مذهبی خود، میتوانند آزادانه و برابر زندگی کنند.
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