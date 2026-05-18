به گزارش کردپرس، نیچیروان ادریس بارزانی رئیس اقلیم کردستان، در پیامی اعلام کرد: از تصمیم دادگاه رصافه عراق در شهر بغداد برای مجازات «عجاج التکریتی»، معروف به «جلاد نوگره‌سلمان» استقبال می‌کنم. این تصمیم، نشان‌دهنده یک موفقیت، تحقق عدالت و حداقل تسلی خاطری برای خانواده‌های قربانیان «انفال» است. از قضات، وکلا، شاهدان شجاع و همه کسانی که در اجرای عدالت؛ علیه این جنایتکار همکاری کردند، تقدیر می‌کنم.

در ادامه این پیام رئیس اقلیم کردستان آمده است: مجازات این جنایتکار پس از سال‌ها، پیام روشنی دارد که جنایات نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت که علیه مردم کردستان انجام شده، هرگز مشمول مرور زمان نمی‌شوند و دست عدالت، ناگزیر به مجرمان خواهد رسید. امروز بار دیگر، ثابت شده است که اراده برای حق، حقیقت و زندگی از همه نوع بی‌عدالتی و وحشیگری قوی‌تر است.

در بخش دیگری از پیام بارزانی ذکر شده است: به این بهانه، با توجه به این‌که دادگاه عالی جنایی عراق، تراژدی «انفال» را به عنوان نسل‌کشی طبقه‌بندی کرده است، بر ضرورت انجام وظیفه دولت فدرال عراق در جبران خسارت مادی و معنوی به قربانیان انفال، تأکید می‌کنیم.

در بخش پایانی این پیام نچیروان بارزانی آمده است: یاد شهدای انفال و تمام شهدای کردستان برای همیشه گرامی خواهد ماند. انشاءالله که روحشان در آرامش و آسایش ابدی باشد.