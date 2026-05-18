۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۲

نیچیروان بارزانی: حکم اعدام «عجاج التکریتی» تحققِ عدالت برای خانواده‌های قربانیان «انفال» است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان، در پیامی به بهانه صدور حکم اعدام «عجاج احمد حردان التکریتی» یکی از مسئولان رژیم بعث در تراژدی عملیات نسل‌کشی کُردهای عراق؛ تحت عنوان «انفال» (زنده به گور) که در سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۹ بیش از ۱۸۲ هزار نفر از کردها کشته یا ناپدید شدند، اعلام کرد: این تصمیم دادگاه رصافه بغداد، نشان‌دهنده یک موفقیت، تحققِ عدالت و حداقل تسلی خاطری برای خانواده‌های قربانیان «انفال» است.

به گزارش کردپرس، نیچیروان ادریس بارزانی رئیس اقلیم کردستان، در پیامی اعلام کرد: از تصمیم دادگاه رصافه عراق در شهر بغداد برای مجازات «عجاج التکریتی»، معروف به «جلاد نوگره‌سلمان» استقبال می‌کنم. این تصمیم، نشان‌دهنده یک موفقیت، تحقق عدالت و حداقل تسلی خاطری برای خانواده‌های قربانیان «انفال» است. از قضات، وکلا، شاهدان شجاع و همه کسانی که در اجرای عدالت؛ علیه این جنایتکار همکاری کردند، تقدیر می‌کنم.

در ادامه این پیام رئیس اقلیم کردستان آمده است: مجازات این جنایتکار پس از سال‌ها، پیام روشنی دارد که جنایات نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت که علیه مردم کردستان انجام شده، هرگز مشمول مرور زمان نمی‌شوند و دست عدالت، ناگزیر به مجرمان خواهد رسید. امروز بار دیگر، ثابت شده است که اراده برای حق، حقیقت و زندگی از همه نوع بی‌عدالتی و وحشیگری قوی‌تر است.

در بخش دیگری از پیام بارزانی ذکر شده است: به این بهانه، با توجه به این‌که دادگاه عالی جنایی عراق، تراژدی «انفال» را به عنوان نسل‌کشی طبقه‌بندی کرده است، بر ضرورت انجام وظیفه دولت فدرال عراق در جبران خسارت مادی و معنوی به قربانیان انفال، تأکید می‌کنیم.

در بخش پایانی این پیام نچیروان بارزانی آمده است: یاد شهدای انفال و تمام شهدای کردستان برای همیشه گرامی خواهد ماند. انشاءالله که روحشان در آرامش و آسایش ابدی باشد.

