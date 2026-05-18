۱.۵ میلیون خدمت درمانی در تامین اجتماعی کردستان ارائه شد

شیرزاد قادرپور اقدم در گفت وگوی تفصیلی با خبرنگار کرد پرس، با اشاره به گستره خدمات درمان تامین اجتماعی در استان، گفت: مدیریت درمان تامین اجتماعی کردستان به عنوان متولی امور درمان سازمان در استان، خدمات خود را در دو بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم به بیمه شدگان ارائه می کند.

وی افزود: در بخش درمان مستقیم، ۲ بیمارستان در سنندج و سقز، یک پلی کلینیک تخصصی در سنندج و سه درمانگاه تخصصی در شهرهای بیجار، قروه و مریوان و همچنین ۲ درمانگاه عمومی در کامیاران، بانه و دیواندره فعال هستند.

مدیر درمان تامین اجتماعی کردستان با بیان اینکه این استان از نظر پراکندگی مراکز درمانی در وضعیت مطلوبی قرار دارد، اظهار کرد: کردستان تنها استانی است که تمامی شهرستان های آن حداقل یک مرکز درمانی تامین اجتماعی دارند و این موضوع دسترسی بیمه شدگان به خدمات درمانی را تسهیل کرده است.

ثبت بیش از ۱.۵ میلیون مراجعه سرپایی در مراکز ملکی

قادرپور اقدم با اشاره به آمار عملکرد سال گذشته ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ مجموع مراجعات سرپایی به مراکز ملکی تامین اجتماعی استان به یک میلیون و ۵۵۴ هزار و ۴۴۸ مورد رسید که از این تعداد، ۲۲۱ هزار و ۲۳ مورد مربوط به ویزیت پزشکان عمومی و ۱۶۸ هزار و ۸۵۲ مورد مربوط به پزشکان متخصص و دندانپزشکی بوده است.

وی یادآور شد: در همین مدت، یک میلیون و ۲۸۷ هزار و ۵۰۵ بار مراجعه پاراکلینیکی ثبت شد که شامل ۱۱۱ هزار و ۳۵۵ نسخه دارویی، ۱۱۲ هزار و ۳۲۷ نسخه آزمایشگاهی و ۶۲۳ هزار و ۱۳۰ خدمت رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن و ام آرآی بوده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی کردستان درباره خدمات بستری نیز، بیان کرد: سال گذشته در بیمارستان های سنندج و سقز، ۲۳ هزار و ۸۰ مورد بستری انجام شد و بیش از ۱۴ هزار و ۶۶۳ عمل جراحی در این مراکز صورت گرفت که نسبت به سال ۱۴۰۳، رشد ۶.۱ درصدی داشته است.

تامین اجتماعی ۱۷ هزار میلیارد ریال برای درمان غیرمستقیم هزینه کرد

قادرپور اقدم در ادامه با تشریح خدمات درمان غیرمستقیم، گفت: در سال ۱۴۰۴، تامین اجتماعی کردستان با ۸۷۶ مرکز خصوصی و دولتی شامل پزشکان عمومی و متخصص، داروخانه ها، مراکز پاراکلینیکی، بیمارستان ها، درمانگاه ها و مراکز ناباروری طرف قرارداد بوده است.

وی افزود: برای ارائه این خدمات و اجرای طرح حق انتخاب بیمه شدگان، بالغ بر ۱۷ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان هزینه شده و در همین راستا، ۴۸۹ پرونده نازایی نیز در استان تشکیل شده است.

خدمات درمانی در روزهای بحران بدون وقفه ادامه یافت

مدیر درمان تامین اجتماعی کردستان در بخش دیگری از این گفت وگو با اشاره به اقدامات انجام شده در شرایط بحرانی و جنگی، اظهار کرد: با وجود شرایط خاص، تمامی مراکز درمانی اعم از بیمارستان های سنندج و سقز و درمانگاه های تابعه، به صورت مستمر فعال بودند و خدمات رسانی بدون وقفه ادامه داشت.

قادرپور اقدم ادامه داد: بیمارستان سقز طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه داد و بیمارستان سنندج نیز به عنوان مرکز معین بخش زنان و زایمان، تمامی خدمات تشخیصی و درمانی را به مراجعان ارائه کرد.

وی با اشاره به تشکیل مستمر کمیته بحرا، یادآور شد: مدیران و کارکنان ستاد مدیریت درمان با حضور حداکثری در محل کار، جلسات منظم کمیته بحران را برگزار کردند و تصمیمات لازم به مراکز درمانی ابلاغ شد.

مدیر درمان تامین اجتماعی کردستان بیان کرد: در حوزه زیرساخت نیز اقدامات لازم برای ایمن سازی سامانه های فناوری اطلاعات بر اساس پروتکل های پدافند غیرعامل انجام شد و دوره های آموزشی تاب آوری و کنترل استرس برای کارکنان به صورت برخط برگزار شد.

جلوگیری از اختلال دارویی با تمدید پروانه مسئولان فنی داروخانه ها

قادرپور اقدم درباره اقدامات حوزه درمان غیرمستقیم در ایام بحران، گفت: واحد تایید دارو بدون اجرای دورکاری به فعالیت خود ادامه داد و رسیدگی به صورتحساب های بستری، سرپایی و خسارات متفرقه نیز طبق روال انجام شد.

وی افزود: ناظران بیمارستانی تامین اجتماعی نیز بدون تعطیلی در مراکز درمانی حضور داشتند و برای جلوگیری از هرگونه اختلال در تامین دارو، پروانه بهره برداری و مسئولان فنی داروخانه ها تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شد.

مدیر درمان تامین اجتماعی کردستان همچنین از پرداخت بیش از ۳۹۱ میلیارد ریال به بیمارستان ها و درمانگاه های علوم پزشکی در ۱۹ اردیبهشت امسال خبر داد و اظهار کرد: این پرداخت ها با هدف پایداری خدمات درمانی و جلوگیری از ایجاد مشکل در روند خدمت رسانی انجام شده است.