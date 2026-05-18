«خسرو شهیدی» مدیرکل بنیاد شهید کردستان شد

به گزارش کرد پرس، در نشست جمشید نظمی مشاور عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی نماینده ولی فقیه در کردستان، «خسرو شهیدی» به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان معرفی و از خدمات «علیرضا شهسواری» مدیرکل پیشین قدردانی شد.

نماینده ولی فقیه در کردستان در این دیدار با اشاره به جایگاه والای خانواده های شهدا و ایثارگران در نظام اسلامی، خدمت به این قشر را فراتر از یک مسئولیت اداری دانست و گفت: خدمت به خانواده های شهدا، امانتی اخلاقی و ارزشی است که باید با روحیه جهادی، مردمی و صادقانه دنبال شود.

حجت الاسلام پورذهبی با تأکید بر ضرورت توجه عملی به مطالبات جامعه ایثارگری، افزود: خانواده های شهدا و جانبازان سرمایه های معنوی کشور هستند و تکریم آنان باید در رفتار و عملکرد دستگاه ها نمود عینی داشته باشد.

در این مراسم، برای خسرو شهیدی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت شد و بر تداوم مسیر خدمت رسانی به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران در استان تأکید شد.

خسرو شهیدی از مدیران باسابقه بنیاد شهید و امور ایثارگران به شمار می رود که پیش از این، مسئولیت هایی از جمله مدیرکلی بنیاد شهید استان کرمانشاه، ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمانشاه و معاونت فرهنگی بنیاد شهید استان را در کارنامه خود داشته است.