تعزیرات کردستان به گرانی گونی آرد ورود کرد/پرداخت بالاتر از ۳۰ هزار تومان تخلف است

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در سفر یک روزه به شهرستان بانه، ضمن بازدید از نانوایی ها، بازار و کارخانه آرد این شهرستان، وضعیت تولید آرد، ذخایر گندم، قیمت سبوس و تامین گونی آرد را مورد بررسی قرار داد.

وی در نشست جمع بندی این بازدید با اشاره به اعتراض کارخانه داران نسبت به قیمت سبوس، افزود: در راستای حمایت از صنعت تولید، به ویژه تولیدکنندگان آرد، روز گذشته با افزایش قیمت سبوس از ۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان موافقت شد که این موضوع به زودی در نخستین جلسه تنظیم بازار استان تصویب و در سامانه بازارگاه اعمال می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان اظهار کرد: این افزایش با وجود فشارهای موجود بر سازمان جهاد کشاورزی استان و با هدف حمایت از استمرار تولید آرد در استان انجام گرفته است.

رحیمیان در واکنش به گلایه مدیر کارخانه آرد بانه درباره کمبود گونی و افزایش قیمت آن، ادامه داد: آخرین نرخ رسمی گونی آرد پیش از آغاز جنگ تحمیلی اخیر، ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود که اکنون به ۳۰ هزار تومان رسیده و هرگونه دریافت مبلغ بیشتر تخلف محسوب می شود.

وی تاکید کرد: کارخانه های تولید آرد حق ندارند بیش از نرخ تعیین شده برای تهیه گونی پرداخت کنند و دستگاه های نظارتی نیز موظفند واحدهای متخلف تولید و توزیع گونی را به تعزیرات معرفی کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت نانوایی های بانه، گفت: در این شهرستان ۹۳ واحد نانوایی لواش، ۱۹ واحد بربری پزی و ۱۶ واحد سنگک پزی فعال هستند و با توجه به تعداد محدود واحدهای سنگک پزی، تولید آرد سنگک در کارخانه بانه پاسخگوی نیاز شهرستان است.

در ادامه این بازدید، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کردستان نیز با اشاره به ظرفیت تولید گونی در استان، بیان کرد: در حال حاضر تنها یک واحد کامل تولید گونی در شهرستان دیواندره فعال است و بر اساس مصوبات استانی، تا اطلاع ثانوی صادرات و خروج تولیدات این واحد به خارج از استان ممنوع شده است.

بر اساس این گزارش، کارخانه آرد بانه واقع در کیلومتر پنج جاده بانه ـ سردشت، ماهانه ظرفیت اسمی تولید ۲ هزار و ۷۰۸ تن آرد را دارد اما در حال حاضر با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می کند؛ میزان ذخیره گندم این کارخانه نیز سه هزار و ۷۳۸ تن اعلام شد.

رحیمیان در ادامه سفر خود به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان از کارخانه تولید لوازم خانگی ناسا نیز بازدید کرد و سپس در جلسه قرارگاه اقتصادی استان در بانه حضور یافت.