رأی اعتماد توأم با تنش؛ ۱۴ وزیر کابینه زیدی از پارلمان عراق رأی اعتماد گرفت

به گزارش کردپرس، نشست پارلمان عراق برای رأی اعتماد به کابینه علی فالح الزیدی روز پنجشنبه ۱۴ می ۲۰۲۶ برگزار شد و مجلس نمایندگان عراق پس به ۱۴ وزیر کابینه الزیدی رأی اعتماد داد و عدم اکتساب رأی اعتماد ۴ وزیر و تعیین تکلیف نشدن ۵ پست وزارتی باقیمانده سبب تعلیق نشست پارلمان شد.

چهار وزیر کرد کابینۀ الزیدی معرفی شده بودند که سه تن از آنان با اکثریت پارلمانی رأی اعتماد گرفتند.

وزرای کُرد:

خالد شوانی از اتحادیۀ میهنی کردستان وزیر دادگستری

سروه عبدالواحد از جنبش نسل نو به عنوان وزیر محیط زیست

فواد حسین از حزب دمکرات کردستان به عنوان وزیر امور خارجه

شایان ذکر است ریباز حملان از حزب دمکرات کردستان نتوانست به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی رأی اعتماد نمایندگان را به دست آورد.

در جریان نشست پارلمان عراق برای رأی اعتماد به کابینه دولت به ریاست علی زیدی، اختلافات سیاسی بر سر کاندیدای وزارت کشور باعث بروز تنش و درگیری در داخل صحن پارلمان شد.

بر اساس گزارش‌ها، فضای جلسه پس از بالا گرفتن اختلاف‌ها میان جریان‌های سیاسی متشنج شد و میان شماری از نمایندگان مشاجره و درگیری لفظی رخ داد.

همزمان دراو میدیا گزارش داد کاندیداهای وزارتخانه‌های برنامه‌ریزی و آموزش عالی نتوانسته‌اند آرای لازم را کسب کنند و روند بازشماری و شمارش دوباره آرای آنان در حال انجام است.

گزارش‌ها حاکی است که بخش عمده تنش‌ها میان نمایندگان ائتلاف تقدم به رهبری محمد الحلبوسی و جریان وابسته به مثنی سامرایی رخ داده است.

این تحولات در حالی روی می‌دهد که پارلمان عراق روز، ۱۴ مه ۲۰۲۶، بررسی ترکیب کابینه و رأی اعتماد به وزیران دولت جدید را در دستور کار خود قرار داده است.