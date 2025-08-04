جنایتکار انفال و رئیس دستگاه اطلاعات بعث در اربیل است؟/ د. هیمن خورشید

کردپرس
براساس گزارش نشریه الکترونیکی "إیشان"، "فاضل ابو رغیف"، کارشناس امنیتی عراق، از نخستوزیر اقلیم کردستان مسرور بارزانی خواسته است که شش تن از سران رژیم ساقطشدهی بعث را که به ارتکاب جنایتهای جنگی و پاکسازی قومی متهماند، تحویل مراجع ذیربط دولت مرکزی دهد. در صدر این فهرست، نام طاهر جلیل حبوش (گاهر جلیل الحبوش) دیده میشود؛ رئیس اسبق دستگاه اطلاعاتی عراق در دوران صدام حسین که بنا به ادعای ابو رغیف، در اربیل اقامت دارد و شناسایی شده است.
ابو رغیف در یک توییت نوشت: «بعثیها فجیعترین جنایتها را علیه مردم عراق، بهویژه کردها، مرتکب شدهاند. اکنون شش نفر از آنان، از جمله طاهر جلیل حبوش، پیش از همه باید بازداشت شوند. این افراد هماکنون در اقلیم کردستان و بهطور خاص در اربیل حضور دارند و شناسایی شدهاند.»
او در ادامه توییت خود افزوده است: «امیدوارم شما –نخستوزیر اقلیم– با صداقت و به احترام خون بازماندگان قربانیان کرد، هرچه سریعتر دست به اقدام بزنید و این افراد را تحویل دهید. خون قربانیان جای تعارف ندارد؛ خواستار محاکمه و مجازات عادلانه آنها هستیم.»
این درخواست امنیتی در تاریخ ۱۷ فوریه ۲۰۲۵ منتشر شده است؛ یعنی حدود پنج ماه و نیم پیش.
در همین زمینه، نویسندهی کُرد عارف قوربانی نیز پس از سقوط رژیم بعث در ۲۰۰۳، در جلد چهارم کتاب خود بهنام «شاهدان انفال»، روایت مهمی را از زبان یک راننده بولدوزر عربی بهنام عبدالحسن مویان موراد نقل کرده است. این راننده پس از ۲۰۰۳ بهصورت داوطلبانه اطلاعات بسیار مهمی دربارهی کشتار و دفن زندهی کردها در جریان عملیات انفال ارائه میدهد.
بر پایهی روایت او، یازده افسر بلندپایهی رژیم بعث در دو شب پیاپی، شمار زیادی از کردها را یا با بیل مکانیکی یا با شلیک مستقیم گلولهی کلاشینکف قتلعام کردهاند. وقتی از او پرسیده میشود چه کسی فرمان قتل را صادر کرده بود، با لحنی تلخ پاسخ میدهد: «گاهر جلیل حبوش.»
حالا که رسانهها سرگرم پرونده دستگیری فردی بهنام حجاج (یا عجاج) هستند که در فضای رسانهای عراق سروصدا کرده، برخی میخواهند آن را دستاورد خود جلوه دهند، اما بنده خطاب به آنان میگویم: «بیخیال عجاج شوید که اکنون بازداشت است؛ بفرمایید طاهر حبوش را دستگیر کنید؛ کسی که بنا به روایت فاضل ابو رغیف، در دسترس شماست.»
برای بار دهم تکرار می کنم متأسفانه احزاب حاکم در اقلیم کردستان –چه در گذشته و چه در حال حاضر– مسئولیت بخشی از جنایت انفال علیه کردها را برعهده دارند. اقدامات نادرست همین احزاب، بهانهای به دست رژیم بعث داد تا پروژهی کردکشی را آغاز کند. اکنون نیز بهجای پیگرد مجرمان پرونده انفال، به برخی از آنها پناه دادهاند یا از آنان حمایت میکنند!
د. هیمن خورشید
پزشک متخصص اختلالات روانی
منبع: پلتیک پرس
