به گزارش کردپرس، سوران عمر، نماینده پیشین پارلمان عراق، اعلام کرد اجرای حکم اعدام «عجاج»، متهم پرونده نوگرەسلمان و انفال، نیازمند امضای رئیسجمهور عراق و اجرای آن از سوی وزیر دادگستری است.
سوران عمر در استوری فیسبوکی خود درباره روند اجرای این حکم نوشت: «پس از صدور حکم اعدام برای جلاد نوگرەسلمان، عجاج، لازم است رئیسجمهور حکم اجرای اعدام را امضا کند و وزیر دادگستری نیز آن را اجرا کند.»
عجاج، یکی از متهمان اصلی پرونده زندان نوگرەسلمان، در اواخر ماه ژوئیه ۲۰۲۵ در استان صلاحالدین بازداشت شد. پس از آن نیز از خانوادههای شهدا، قربانیان انفال، مفقودشدگان و زندانیان سیاسی خواسته شد شکایتهای حقوقی خود را ثبت کنند.
نخستین جلسه دادگاه عجاج تکریتی در تاریخ ۷ مه ۲۰۲۵ در دادگاه جنایی بغداد برگزار شد. او در حالیکه چشمانش بسته بود، به دادگاه منتقل شد و نزدیک به ۲۰۰ نفر از خانوادههای شهدا و قربانیان انفال برای ادای شهادت در جلسه حضور یافتند.
عجاج مسئول امنیت زندان نوگرەسلمان بود و از او به عنوان یکی از بیرحمترین چهرههای این زندان یاد میشود.
