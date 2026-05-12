مروری بر سفر تاریخی رهبر شهید انقلاب به کردستان در ۲۲ گولان ۸۸

به گزارش کرد پرس، سفر رهبر شهید انقلاب در دهه سوم اردیبهشت سال ۸۸ را همه مردم کردستان به یاد دارند، چرا که این سفر دیدگاه های منفی و امنیتی نسبت به کردستان را تغییر داد و نقطه عطفی در تاریخ این استان فرهنگی و مرزی شد.

حال پس از گذشت ۱۴ سال برکات مادی و معنوی آن سفر به کردستان همچنان تداوم دارد و این روزها که یادآور سفر ایشان به استان است. سفری که اگر از سوی مسولان به خواسته ها و مصوبه های آن بیشتر توجه می شد می توانست ثمراتی بسیار بیشتر از اینها هم داشته باشد اما افسوس که شاهد برخی برخوردهای شعاری و نبود برنامه ریزی برای استفاده ۱۰۰ درصدی از آن در این سال ها بوده ایم.

کردستان یک استان فرهنگی

رهبر معظم شهیدانقلاب در بدو ورود به استان کردستان، در جمع مردم سنندج در میدان آزادی این شهر اولین مدال افتخار را به استان کردستان دادند و فرمودند: کردستان سرزمین فداکاری های بزرگ است؛ سرزمین هنر و فرهنگ است؛ سرزمین صفا و وفاداری است؛ سرزمین مردم وفاداری است که در حساسترین سال های عمر این نظام و این کشور با مردانگی خود و با رشادت خود، توطئه های بزرگی را خنثی کردند.

سرزمین مردم با رشادت و با رشد عقلی و آگاهی است که توطئه ی دشمن را در لحظات حساس تشخیص دادند و با فداکاری خود فتنه بزرگی را خاموش کردند، پیش از آنکه آن فتنه بتواند به هدفهای شوم خود برسد. این از یاد ملت ایران نخواهد رفت. کردستان در تاریخ انقلاب اسلامی، نشان افتخاری را با خود حمل میکند که در کمتر استانی نظیر آن را میشود دید.

استان کردستان یک استان فرهنگی است. شما به طبیعت سرسبز و زیبای این استان نگاه کنید، به روحیه مهربان و باصفای مردم این استان نگاه کنید، به تاریخ این استان - که علما و شعرا و اهل فرهنگ و اهل هنر در همین تاریخ نزدیک این استان فراوانند - نگاه کنید؛ همه اینها نشان میدهد که این استان، یک استان فرهنگی است.

وحدت، امتیاز برجسته روحانیون و طلاب تشیع و تسنن

در دومین روز از سفر پر خیر و برکت سفر به کردستان، ایشان در دیدار روحانیون و طلاب تشیع و تسنن کردستان فرمودند: این جلسه دارای خصوصیات استثنائی و منحصربه فردی است.

علمای محترم و ائمه جمعه و خطباء و طلاب از شیعه و سنی در اینجا مجتمعند. خواهران طلبه و روحانی هم - چه اهل سنت، چه شیعه - در اینجا حضور دارند. از قراری که گفتند، خانواده های معظم شهدای روحانی کردستان در میان این جمع حضور دارند؛ هم معنویت، هم علم، هم روحانیت، هم شهادت، هم وحدت در این جمع نورانی و متراکم تجلی پیدا کرده است و این یک چیز برجسته و ممتازی است.

قدر این مجلس را هم من بدانم، هم شما بدانید؛ قدر این هم دلیها و همراهی ها و صمیمیت ها را همه ما باید بدانیم؛ چون بار سنگینی بر دوش همه ما وجود دارد. مسئولیت، مسئولیت بزرگی برای یکایک آحاد ملت ایران در این دوران است و بخصوص کسانی که از علم و آگاهی و دین و شریعت بیش از دیگران مطلعند.

شخصیت فرهنگی مردم کُرد را به عنوان حقیقتی روشن درک کرده ام

در سومین روز از سفر شهید حضرت آیت الله خامنه ای به کردستان، ایشان با صدها نفر از نخبگان علمی، ادبی، هنری، فرهنگی، ورزشی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی استان کردستان دیدار کردند و نمایندگان نخبگان و فرهیختگان این استان به طرح دیدگاه های خود درباره ی مسائل مختلف پرداختند.

حضرت آیت الله خامنه ای دیدار با فرزانگان استان را بسیار شیوا و دلنشین خواندند و تأکید کردند: نکات مفید و خوبی که در مطالب مطرح شده وجود داشت، باید در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها مورد توجه و بهره برداری قرار گیرد.

ایشان با اشاره به آشنایی نزدیک با برخی ادیبان و فرزانگان استان کردستان افزودند: با برخی از عناصر برجسته کُرد نیز از طریق آثار و ترجمه های آنان آشنا بوده ام و شخصیت فرهنگی مردم کُرد را به عنوان حقیقتی روشن درک کرده ام، اما جلسه امروز ظرفیت عمیق و گسترده نیروی انسانی برگزیده و نخبه کردستان را بیشتر آشکار کرد.

رهبر انقلاب اسلامی دلاوری و شجاعت مردم استان کردستان را از ویژگی های بارز آنان دانستند و در عین حال افزودند: انصافاً زیبایی های برجسته تری نیز در مردم این منطقه وجود دارد که ایمان، اخلاق خوش، مهربانی، فکر روشن، طبیعت زیبا، شعر لطیف و ادبیات والا از جمله آن ها به شمار می رود.

کردستان از امنیت پایداری برخوردار است

شاید مهم ترین و تاثیرگذارترین اتفاقات چند روز سفر معظم له (رحمت الله عیله) در صبح روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه، در کوه آبیدر سنندج برای پیاده روی بدون تشریفات بود تا به جهانیان ثابت کنند که کردستان با گذشته آن متفاوت است و از امنیت پایداری برخوردار است.

تغییر دیدگاه ها و ذهنیت های منفی و امنیتی نسبت به کردستان، پخش اذان اهل سنت از شبکه استانی رسانه ملی، اختصاص بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و آبادانی استان، افزایش قابل توجه مسافران و گردشگران ورودی به کردستان بعد از این سفر و هزاران مورد دیگر از برکات و دستاوردی سفر مبارک رهبر معظم انقلاب به کردستان است که هنوز هم برکات آن در این استان استمرار دارد.

مریوان از خاطره انگیزترین مناطق کردستان و غرب کشور

روز پنجم سفر رهبری شهید به کردستان، ایشان در جمع مردم مریوان قرار گرفتند و در جمع مردم فرمودند: منطقه مریوان - این شهر و این مردم و این مناظر و این مناطق حساس - برای من یکی از خاطره انگیزترین مناطق کردستان و غرب کشور است.

خداوند متعال را سپاسگزارم که بار دیگر توفیق پیدا کردم به این سرزمین سرشار از شکوه دلاوری و زیبائی طبیعی و مالامال از احساس محبت و وفاداری که در گذشته هم من اینها را در این منطقه تجربه کرده ام، بار دیگر سفر کنم.

جمع عزیزان مریوانی که در این میدان حضور متراکم و صمیمی را به وجود آورده اید، بدانید که من این شهر، این منطقه و این مجموعه عظیم مردمی را جزو نعمت های الهی و برکات الهی بر کشورمان و بر انقلابمان به حساب می آورم.

از همان روزهای دشوار سال های اول انقلاب که دست بدخواه دشمنان، این منطقه سرسبز و زیبا را تبدیل به میدان جنگ کرده بود و این مردم مهربان و خونگرم و صمیمی و مؤمن را درگیر مشکلات روزمره درگیری و نبرد و کمبود و بقیه مشکلات دوران جنگ قرار داده بود، خدای متعال اینجور مقدر کرد که ما با این منطقه رفت و آمد پیدا کنیم و از نزدیک با آن آشنا شویم. غیر از آنچه که برادران مؤمن ما که از نقاط دیگر کشور به اینجا آمده بودند درباره شما مردم عزیز، مهربان، وفادار و صمیمی بیان میکردند، خود ما هم از نزدیک نمونه هائی را دیدیم.

فردای نظام جمهوری اسلامی در دست جوان ها

شهید آیت الله خامنه ای در ششمین روز سفر تاریخی خود به کردستان در جمع استادان و دانشجویان کردستان قرار گرفتند و فرمودند: این جلسه ای که در جمع شما جوانان، دانشجویان، فرزانگان، در این محیط دانشگاهی برگزار شد، بسیار جلسه پرثمر و امیدبخشی است.

جمع جوانان - بخصوص وقتی در محیط دانشگاه، در فضای دانشگاهی و فراهم آمده از جمع دانشجویان و اساتید و فرزانگان باشد - برای گوینده و شنونده و فضای عمومی کشور، نویدبخش است. اگر چه من بخاطر آشنائیای که با مجموعه های دانشجوئی دارم و ارتباطی که بحمدالله در طول سالیان همچنان باقی بوده است و ان شاءالله باقی خواهد بود، با روحیه پیشرفت طلب، نوآور، پرنشاط و با طراوت دانشجویان آشنا هستم؛ ولی مشاهده این جمع متراکم و بخصوص مطالبی که عزیزان ما - از دانشجویان، جوانان و اساتید - در این جا بیان کردند، نویدهای بیشتری را به انسان می دهد.

با این روحیه و با این نشاط، مطمئن هستیم و همه مطمئن باشند که فردای نظام جمهوری اسلامی - که کشور در دست شما جوانها خواهد بود - به مراتب از امروز این نظام و این کشور پیشرفته تر و بهتر خواهد بود. همچنانیکه ما از روز اول انقلاب تا امروز بحمدالله هیچ لحظه ای توقف نکردیم و پیش رفتیم، من پیش بینی می کنم در سال های آینده - به برکت این بیداری جوانانه شما و توجه به علم و توجه به آرمان ها و احساس مسئولیتی که انسان در نسل جوان مشاهده میکند - این شتاب مضاعف خواهد شد.

من هرگز سخنان و حرف های منفی را که بعضی از سر تعصب ها و بعضی از سر غفلت ها در گوشه و کنار میزنند و میخواهند نسل جوان را، نسل جوانِ رویگردانده از آرمان ها معرفی کنند، باور نکرده ام و باور نخواهم کرد. جوان ما رو به جلو دارد، هدف دار است، امیدوار است، مبنادار است و ان شاءالله با نیروی جوانی این بارهای سنگین را به پیش خواهد برد.

مردم بیجار افتخارات تاریخی بسیاری در کشور دارند

رهبر شهید انقلاب در هفتمین روز سفرشان به کردستان، در دیدار با مردم بیجار فرمودند: بسیار خوشوقتم که در جمع پر محبت و پر شور مردم دلاور شهرستان بیجار و گروس با آن سوابق تاریخی، با آن افتخارات بزرگ، امروز حضور پیدا کردم. مردم بیجار علاوه بر افتخارات تاریخیشان، در دوران معاصر در حوادث گوناگون انقلاب، در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس از مرزهای کشور جوهر درخشان خود را نشان دادند.

مرد و زنشان، پیر و جوانشان، حتّی نوجوانانشان در این میدان آن چنان شهامتی از خود نشان دادند که یقیناً از یاد نخواهد رفت. همین الان در گلزار شهیدان، بر سر مزار مقدس چندین شهید دانش آموز که از یک مدرسه با یکدیگر به میدان جهاد رفتند و شربت شهادت نوشیدند، بودیم و مزار این عزیزان را زیارت کردیم. اینها نشانه های بزرگی است؛ درباره یک مردم، درباره یک قوم، درباره یک شهر. تاریخ روی اینها قضاوت میکند. آن دوران گذشت که سعیِ مرکزنشینان و قدرتمندان بر این بود که شهرهای دوردست و اقوام گوناگون کشور را ندیده بگیرند.

امروز در نظام جمهوری اسلامی ایران هر فرد ایرانی در هر نقطه این کشور عظیم و پهناور به عنوان یک فرد دارای ارزش مستقلی است. مجموعه این ارزشها، مجموعه این شخصیت های مستقل، مجموعه این اراده ها و محبتها، ملت بزرگ ایران را تشکیل میدهد؛ ملتی که در دوران معاصر توانسته است علی رغم خواست قدرت های مستکبر جهانی، حضور خود، اراده خود، تأثیر خود را بر مخالفان و بر معاندان تحمیل کند. ایستادگی ملت ایران که امروز یک ایستادگی مثال زدنی است و سرمشق بسیاری از ملتهاست، ناشی از ایستادگی یکایک آحاد کشور، ناشی از جوهر تابناک شخصیت در همه اقوام کشور و در همه شهرها و گوشه و کنارهای این کشور بزرگ است.

مردم سقز در انقلاب اسلامی نمره قبولی گرفتند

شهید حضرت آیت الله خامنه ای در هشتمین و آخرین روز سفر تاریخیشان به کردستان در بیانات خود در دیدار مردم سقز فرمودند: بسیار خرسندم که در این جمع متراکم، با شکوه و پر شور، امروز توفیق پیدا کردم که حضور پیدا کنم. اگر چه من قبلاً به شهر زیبای شما مسافرتی نکرده بودم، اما راجع به سقز و مردم شجاع و دلاور آن و روحیه های برجسته و پر شور آن مطالب زیادی خوانده و شنیده و دانسته ام. مردم سقز در تجربه طولانی سی ساله انقلاب اسلامی، در حساس ترین نقاط و مراکز، امتحان های دشواری را بخوبی از سر گذراندند و نمره قبولی گرفتند.

شاید بسیاری از مردم کشور ما و بسیاری از جوانان نسل امروز هم ندانند که در جنگ تحمیلی، در حساس ترین مراکز این جنگ و دشوارترین مراحل آن، جوانان سقز در صفوف مقدم مشغول دفاع و مشغول مبارزه بودند. در جزیره مجنون، جوانان دلاور سقز و مریوان و بقیه نقاط کردستان در کنار دیگر رزمندگان در صفوف اول، مشغول مقاومت جانانه ای بودند که هر کس از عملیات خیبر و عملیات بدر در سال های اول جنگ تحمیلی مطلع باشد، میداند که این چقدر اهمیت دارد.

امروز در جمع شما برادران و خواهران عزیز سقزی، من لازم میدانم از همه مردم این شهر و شهرستان به خاطر این مواضع روشن و افتخارآمیز صمیمانه تشکر کنم و همین جا از فرصت استفاده کنم نسبت به مردم عزیز شهر بانه که شخصاً توفیق پیدا نکردیم به آنجا و دیگر شهرستان های این استان مسافرت کنیم و مردم آن شهرها را از نزدیک ملاقات کنیم، سلام بفرستم و توفیقات الهی را برای همه آنها مسئلت میکنم.

در جریان سفر مقام معظم رهبری به کردستان، ۱۲۹ مصوبه با بیش از یک هزار و ۲۰۰ طرح تصویب شد، در این سفر؛ طرح هایی اساسی و بنیادین و زیربنایی برای توسعه استان مصوب شد که امروز مردم کردستان از مزایای آنها بهره مند هستند.

بهره مندی ۴۰۰ روستای استان از گاز طبیعی، احداث چهار سالن ورزشی ۱۲۰۰ نفره، کانون زبان سنندج، دانشکده علوم قرآنی سنندج، دارالقرآن بین المللی سنندج و راه اصلی سنندج - مریوان، احداث هتل پارسیان با مشارکت بنیاد مستضعفان و بخش خصوصی، طرح های آبرسانی، احداث سدها، احداث راه های شهری و روستایی، احداث ۹ مرکز بهداشتی درمانی شهری و ۱۱ مرکز بهداشتی درمانی روستایی، تزریق اعتبار به بیمارستان ۶۰۰ تختخوابی کوثر سنندج، اجرای طرح هادی در بیش از ۱۰۰ روستا بخشی از دستاوردهای سفر رهبر معظم انقلاب به استان کردستان است.