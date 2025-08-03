به گزارش کردپرس، دفتر بانوی اول عراق، روز یک‌شنبه ۲۰۲۵/۸/۳، در بیانیه‌ای درباره پرونده عجاج احمد حردان اعلام کرد:

برای کاهش فشارها و مسئولیت‌های روحی و قضایی بر دوش شاهدان و قربانیان پرونده، تیمی ویژه مأمور شده است تا اسناد را جمع‌آوری و شهادت‌ها را دریافت کند، تا گام‌های قانونی برای ارائه پرونده به دادگاه نهایی شود.

در این بیانیه آمده است: در این مرحله ضروری است تمام کسانی که شاهد اقدامات متهم بوده‌اند، شهادت خود را ثبت کنند. این وظیفه‌ای ملی است و در همین راستا از شهروندان خواسته شده است تا به مراکز مشخص‌شده در بازه زمانی تعیین‌شده مراجعه کرده و مدارک شناسایی قانونی را نیز به همراه داشته باشند.

دفتر بانوی اول عراق تأکید کرده که «در ادامه تلاش‌های بانوی اول برای دستگیری متهم اصلی زندان نوگره سلمان، یک پرونده مجزا برای چند تن از متهمان جنایات انفال گشوده شده که عجاج یکی از آن‌هاست.»