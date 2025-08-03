۱۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۴

درخواست بانوی اول عراق برای مشارکت عمومی در جمع‌آوری مدارک علیه عجاج حردان

سرویس عراق و اقلیم کردستان- دفتر بانوی اول عراق اعلام کرد با هدف کاهش فشار روانی و قانونی از دوش قربانیان و شاهدان پرونده «عجاج احمد حردان» (جلاد نُگره سلمان)، تیمی ویژه را مأمور گردآوری مدارک و ثبت شهادت‌ها کرده است. این اقدامات با هدف تکمیل مسیر قانونی دادگاه و آماده‌سازی اسناد برای محاکمه انجام می‌شود.

به گزارش کردپرس، دفتر بانوی اول عراق، روز یک‌شنبه ۲۰۲۵/۸/۳، در بیانیه‌ای درباره پرونده عجاج احمد حردان اعلام کرد:

برای کاهش فشارها و مسئولیت‌های روحی و قضایی بر دوش شاهدان و قربانیان پرونده، تیمی ویژه مأمور شده است تا اسناد را جمع‌آوری و شهادت‌ها را دریافت کند، تا گام‌های قانونی برای ارائه پرونده به دادگاه نهایی شود.

در این بیانیه آمده است: در این مرحله ضروری است تمام کسانی که شاهد اقدامات متهم بوده‌اند، شهادت خود را ثبت کنند. این وظیفه‌ای ملی است و در همین راستا از شهروندان خواسته شده است تا به مراکز مشخص‌شده در بازه زمانی تعیین‌شده مراجعه کرده و مدارک شناسایی قانونی را نیز به همراه داشته باشند.

دفتر بانوی اول عراق تأکید کرده که «در ادامه تلاش‌های بانوی اول برای دستگیری متهم اصلی زندان نوگره سلمان، یک پرونده مجزا برای چند تن از متهمان جنایات انفال گشوده شده که عجاج یکی از آن‌هاست.»

