مدیر بنیاد یادبود انفال: قربانیان زندان نگره سلمان شکایات خود را ثبت کنند

به گزارش کردپرس، بنیاد یادبود انفال در چمچمال از بازماندگان قربانیان خواسته است تا ظرف دو روز آینده، شکایت‌ خود علیه "عجاج احمد حردان تکریتی" را ثبت کرده و برای محاکمه و مجازات این متهم به جنایات انفال، اسناد و مدارک لازم را ارائه دهند.

این اداره در اطلاعیه‌ای خطاب به شهروندان اعلام کرده است: از همه کسانی که در دوران عملیات انفال در زندان "نُگره سَلمان" بازداشت شده‌اند درخواست می‌شود در فرصت باقیمانده (تنها دو روز) برای ثبت شکایت علیه این متهم اقدام کنند.

براساس این اطلاعیه، افرادی که تمایل دارند شکایت خود را ثبت کنند، می‌توانند روز جمعه ۸ و شنبه ۹ آگوست با مراجعه به بنیادیادبود انفال در چمچمال، فرم مربوط به ثبت شکایت را تکمیل کنند.

طبق اعلام این بنیاد ، در این دو روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر از شاکیان استقبال خواهد شد.

روز ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵، عراق یکی از عاملان ارشد عملیات انفال به نام «عجاج احمد حردان» را دستگیر کرد. او از مسئولان زندان "نُگره سَلمان" در استان سماوه در جنوب عراق بوده است. همزمان دفتر بانوی اول عراق نیز در بیانیه‌ای رسمی از خانواده‌های قربانیان و زندانیان خواسته بود برای ثبت شکایت علیه این متهم با نهادهای مسئول تماس بگیرند.