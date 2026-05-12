ضرورت واکنش رسمی اربیل به ادعاهای ترامپ؛ ۷۶ هزار دینار ارزش تخریب پرستیژ پیشمرگه را ندارد

در فضای غبارآلود سیاست بین‌الملل، که «رئالیسم معاملاتی» دونالد ترامپ، مفاهیمِ سنتیِ وفاداری و اتحاد را به چالش می‌کشد، اتهامات اخیر وی علیه نیروهای کُرد با تقلیلِ مبارزاتِ وجودی کردها به یک «تراکنش مالی» یا یک «پیمانکاریِ مزدوری» و طرح ادعاهای تئوریک درباره «تسلیحات مفقوده»، عملاً در حال بازتعریفِ متحدان به عنوان «پیمانکاران یک‌بار مصرف» است.

برای واکاوی این آنومالیِ سیاسی و پاسخ به پارادوکسِ میان «اشراف بیومتریک پنتاگون» و «ادعای فقدان ردگیری سلاح»، به سراغ جبار یاور، دبیرکل سابق وزارت پیشمرگه رفتیم. کسی که سال‌ها در اتاق‌های جنگ و میزهای مذاکره، شاهدِ مهندسیِ معکوسِ تعهدات غرب در منطقه بوده است. او در این گفتگو، با زبانی صریح از ضرورتِ پایان دادن به «امنیتِ وارداتی» و بازگشت به «عزتِ جغرافیای مادری» سخن می‌گوید. این گفتگو، واکاویِ ضرورتِ خروج از پیلۀ سکوتِ رسانه‌ای و بازتعریفِ امنیت در چارچوبی است که در آن، کرامتِ خونِ ریخته‌شده بر «رسیدهای انبار» و اعانه‌های ناچیزِ ۷۶ هزار دیناری سنگینی کند؛ پیشنهادی جسورانه برای پایان دادن به دورانِ «امنیتِ وارداتی» و صیانت از پرستیژِ ملی در برابر منطقِ تجاریِ واشنگتن. متن مصاحبه را در زیر بخوانید:

کردپرس: جناب جبار یاور، با توجه به تکرار اظهارات دونالد ترامپ درباره هزینه‌های آمریکا برای کردها و ادعای او مبنی بر اینکه کردها صرفاً در برابر پول جنگیده‌اند، تحلیل شما از این رویکرد چیست و چرا تاکنون واکنش رسمی متناسبی دیده نشده است؟

جبار یاور: ترامپ، بار نخست نیست که موضوع پول را مطرح می‌کند. او پیشتر چندین بار دیگر نیز گفته است که ما به کردها پول داده‌ایم. در موضوع کردستان سوریه دیدیم نیروهای دموکراتیک سوریه چندین سال به اذعان خود امریکایی‌ها نخستین متحد آنها در جنگ علیه داعش بودند. اما دیدیم زمانی که پس از بشار اسد، از سوی نیروهای دمشق مورد حمله قرار گرفتند، امریکا اعلام کرد که ما هیچ تعهدی به کردهای سوریه نداده‌ایم و قصد داریم با دولت مرکزی سوریه کار کنیم. همچنین گفتند که ما به کردها پول داده‌ایم. بدان معنا که گویا کردها در برابر دریافت پول، برای امریکا جنگیده‌اند. در واقع لازم است یک نهاد و طرف رسمی کرد، موضع‌گیری کند یا دست‌کم بیانیه‌ای شفاف منتشر کند. زیرا این نخستین بار نیست که در عالی‌ترین تریبون امریکا اعلام می‌شود که کردها در برابر پول برای ما جنگیده‌اند.

کردپرس: مرز میان «حمایت لجستیکی» و «مزدوری» که ترامپ القا می‌کند کجاست؟

جبار یاور: من پیشتر نیز دربارۀ کمک‌های نظامی امریکا به نیروهای پیشمرگ با یکی از کانال‌های خارجی گفتگو کردم و گفتم بله ما بابت کمک‌های کشورهای ائتلاف ضد داعش بسیار سپاسگزاریم که روشن است این کشورها در طول عملیات‌های ما علیه داعش از ما حمایت هوایی می‌کردند و در زمان حمله داعش به سمت اقلیم کردستان نیز دومین طرفی بودند که همکاری نظامی و کمک تسلیحاتی، تجهیزات پزشکی، همکاری اطلاعاتی، مشاوران نظامی و آموزشی خود را به نیروهای پیشمرگ رساندند.

کردپرس: در برابر این کمک‌های آموزشی و تجهیزاتی که ترامپ مدام بر آن تأکید دارد، نیروهای پیشمرگ چه هزینه‌ای برای امنیت بین‌المللی پرداخت کردند؟

جبار یاور: اما در برابر، ما شهید دادیم. داعش یک سازمان تروریستی بین‌المللی بود که در امریکا و فرانسه و بریتانیا و آلمان فعالیت تروریستی انجام می‌داد و برای تمامی کشورهای اروپایی و امریکا تهدیدی جدی به شمار می‌آمد. امارت داعش در عراق و سوریه بود به همین دلیل آن‌ها قصد داشتند در این منطقه به داعش پایان دهند تا تهدید داعش را از کشورهای خود دور سازند. نیروهای پیشمرگ کردستان نیز در نبرد با داعش ۱۸۱۰ شهید داده است. علاوه بر این ۱۰۷۲۰ زخمی در صفوف نیروهای پیشمرگ و نیروهای امنیتی نیروهای امدادی و زیروانی و پلیس و تمامی نیروهای اقلیم به جا مانده است. ما پیشمرگ‌های بازنشسته‌ای داشته‌ایم که دوباره به خط مقدم جنگ آمده و جانبازانی را داریم که دوباره به جنگ پیوسته‌اند و بار دیگر زخمی شده‌اند یا شهید شده است. ما این خون‌ها را داده‌ایم که تهدید جهانی را از اروپا و امریکا کم کنیم و امنیت آن‌ها را تأمین کنیم.

کردپرس: با توجه به ادعاهای تحقیرآمیزی که از تریبون‌های آمریکا منتشر می‌شود، راهکار عملی شما برای حفظ عزت مردم کرد و نیروهای پیشمرگه و پاسخ به این ذهنیت «معامله‌گرایانه» چیست؟

جبار یاور: چه نیازی هست که پیوسته تکرار شود که ما پول داده‌ایم؟ بر این اساس من پیشنهاد کردم و شایسته است که دولت اقلیم کردستان و وزارت پیشمرگه مبلغ ناچیز ۷۶ هزار دیناری که بابت همکاری نظامی ائتلاف به حساب این وزارتخانه واریز می‌شود قطع کنند و آن را نپذیرند در عوض خود دولت این مبلغ را تأمین کند. چه نیازی به این ۷۶ هزار دینار هست و چه ارزشی دارد که هر روز ترامپ از تریبون کاخ سفید اعلام کند که «آن‌ها در قبال پول برای ما می‌جنگند». لازم است از سوی دولت اقلیم کردستان هم بیانیه شفاف‌سازی صادر شود چون امریکایی‌ها چنین اعلام می‌کنند که ما را در قبال پول خریده‌اند.