به گزارش کردپرس، مدیر پیشین زندان «نُگره‌ سَلمان» که پس از ۳۷ سال فرار دستگیر شده است، در اعترافات خود به ارتکاب جنایات گسترده اذعان کرده و گفته است: «گرسنگی و آزار جنسی را همچون سلاحی جمعی به‌کار می‌بردیم.»

به گزارش روزنامه رسمی عراق الصباح، فرد بازداشت‌شده «عجاج احمد حردان عبیدی»، افسر پیشین رژیم بعث عراق و مشهور به «جلاد نُگره‌سَلمان»، یکی از بزرگ‌ترین جنایتکاران رژیم صدام بوده است.

او در بخشی از اعترافات خود می‌گوید: «ما از گرسنگی همچون یک ابزار سرکوب استفاده می‌کردیم که در مقایسه با کشتار مستقیم، مرگبارتر بود. در طول تنها ده ماه، دو نفر از هر سه زندانی جان خود را از دست دادند.»

عجاج تکریتی در سال ۱۹۸۹ به مدیریت زندان «نُگره‌ سَلمان» منصوب شد. در همان زمان نزدیک به ۴۰۰ زندانی عرب به زندان منتقل و به جای آنان حدود سه هزار زندانی کُرد از سلیمانیه و اربیل به این زندان آورده شدند تا در روندی سیستماتیک نابود شوند.

عجاج احمد حردان عبیدی که متولد استان صلاح‌الدین است، فارغ‌التحصیل دانشکده امنیت ملی بوده و در طول خدمت خود سمت‌های مختلفی در ادارات امنیتی عراق (در اربیل، رُمیسه، نجمی، بوسیه و مثنی) برعهده داشته تا سرانجام به ریاست زندان «نُگره‌ سَلمان» رسید.

