به گزارش کردپرس، بافل طالبانی در منطقه دبشـان از صلاح‌الدین محمد بهاءالدین استقبال کرد و دو طرف درباره آخرین تحولات سیاسی اقلیم کردستان و عراق گفت‌وگو کردند.

بر اساس بیانیه دفتر ریاست اتحادیه میهنی کردستان، در این نشست بر اهمیت ادامه گفت‌وگو و تفاهم میان احزاب و جریان‌های سیاسی برای عبور از چالش‌ها و کاهش تنش‌های موجود تأکید شده است.

طبق این بیانیه، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان در این دیدار ابتکاری را برای خروج از بن‌بست و چالش‌های سیاسی کنونی اقلیم کردستان به رئیس اتحادیه میهنی ارائه کرده است.

بافل طالبانی نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد تأکید کرده که اکنون و در آینده، از هر ابتکار و طرحی که با نیت دلسوزی و در راستای منافع مردم کردستان باشد، حمایت خواهد کرد.

این دیدار در شرایطی انجام شده که فضای سیاسی اقلیم کردستان طی روزهای اخیر شاهد افزایش تنش‌ها و اختلافات میان احزاب سیاسی بر سر مسائل حکومتی و سیاسی بوده است.