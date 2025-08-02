به گزارش کردپرس، اتحادیه نویسندگان نسلکشی کردستان در بیانیهای اعلام کرد که دستگیری یکی از بزرگترین جنایتکاران مانند عجاج احمد حردان التکریتی (معروف به جلاد نگره سلمان)، گرچه دیرهنگام است، اما گامی مهم محسوب میشود و دروازههای بسیاری از اسرار پنهان را باز میکند.
در بیانیه آمده است: «تنها نجاتیافتگان زندان نگرهسلمان هستند که میتوانند از جنایات و بیرحمیهای این فرد گزارش دهند. گرچه بازداشت وی با تأخیر بسیار صورت گرفته، اما اقدامی سرنوشتساز است و رمزهای مهمی را از پروندههای پنهان گشوده و ما را به لایههای ناشناخته فجایع گذشته نزدیکتر میکند.»
این اتحادیه ضمن تقدیر از نهادهایی که در شناسایی و دستگیری این متهم همکاری کردهاند، خاطرنشان کرد:
اولاً: لازم است روند بازجویی و جمعآوری اطلاعات از این متهم با مشارکت تیمی تخصصی از نویسندگان حوزه نسلکشی انجام گیرد تا اطلاعات و جزئیات تاریخی در اینباره مستند شود. بهویژه آنکه مشخص شده عجاج با هدف فرار از پیگرد، اقدام به جراحی زیبایی، تغییر چهره و انتشار اخبار جعلی درباره مرگ خود کرده بود.
دوم: بازداشت وی باید به عنوان آغاز مسیری برای کشف پروندههای پیچیدهتر مربوط به فاجعه انفال تلقی شود.
سوم: از خانوادههای قربانیان انفال خواسته میشود با حضور در بغداد، شکایات رسمی خود را علیه عاملان و مشاوران مرتبط ثبت و پیگیری کنند.
در پایان، اتحادیه نویسندگان جنایت نسلکشی کردستان این موفقیت را به خانواده قربانیان انفال، نجاتیافتگان زندان نگرهسلمان و عموم مردم کردستان تبریک گفته است.
نظر شما