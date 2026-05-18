بغداد ادعای حمله پهپادی به عربستان از خاک عراق را رد کرد

به گزارش کردپرس در پی انتشار گزارش‌هایی درباره هدف قرار گرفتن برخی تأسیسات در عربستان سعودی، دستگاه دیپلماسی عراق با رد هرگونه ارتباط این حملات با قلمرو جغرافیایی خود، اعلام کرد داده‌های پدافند هوایی و تجهیزات نظارتی پیشرفته این کشور هیچ فرکانسی از پرتاب پهپاد به سمت مرزهای جنوبی را تایید نمی‌کنند. دستگاه دیپلماسی عراق با ابراز نگرانی از این گمانه‌زنی‌ها، بر پایبندی به امنیت همسایگان تاکید کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای، مراتب نگرانی خود را نسبت به شایعات مطرح‌شده مبنی بر حمله به تعدادی از تأسیسات عربستان سعودی از طریق پرتاب سه فروند پهپاد ابراز و اعلام کرد: هیچ‌گونه اطلاعاتی از سوی سیستم پدافند هوایی و تجهیزات پیشرفته عراق ثبت نشده است که ثابت کند این پهپادها از خاک عراق به سمت عربستان سعودی هدایت شده باشند.

به نوشته سایت تلویزیون کردی پیام، وزارت امور خارجه عراق [در این بیانیه] بر تحکیم و تقویت روابط خود با عربستان سعودی در زمینه‌های مختلف تاکید کرده است.

در این بیانیه از نهادهای ذی‌ربط در عراق و عربستان سعودی خواسته شده است تا با یکدیگر همکاری کرده و به تبادل اطلاعات امنیتی و ضداطلاعاتی بپردازند؛ به گونه‌ای که این همکاری در خدمت تقویت امنیت و ثبات دو کشور باشد.

همچنین در این بیانیه تأکید شده است که عراق به امنیت، سلامت و حاکمیت ملی کشورها احترام می‌گذارد و هرگونه اقدامی را که موجب برهم خوردن ثبات منطقه شود، رد می‌کند.