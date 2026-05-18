گازگرفتگی جان ۲۴ کردستانی را گرفت/ثبت ۱۱ هزار پرونده نزاع در یک سال

به گزارش کرد پرس، بهزاد غضنفری پور در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در سال گذشته همچنین ۱۶ نفر بر اثر غرق شدگی در استان فوت کردند که ۱۴ نفر مرد و ۲ نفر زن بودند.

وی با اشاره به آمار مراجعات مرتبط با نزاع های جسمانی، افزود: طی سال گذشته ۱۱ هزار و ۱۷۱ مورد معاینه مربوط به نزاع در پزشکی قانونی استان انجام شد که از این تعداد، ۷ هزار و ۸۲۸ نفر مرد و ۳ هزار و ۳۴۳ نفر زن بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان اظهار کرد: در همین مدت ۳۷ نفر نیز بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند که ۲۱ نفر آنان مرد و ۱۶ نفر زن بودند.

غضنفری پور همچنین از ثبت هشت مورد فوت ناشی از برق گرفتگی در سال گذشته خبر داد و ادامه داد: تمامی جان باختگان این حوادث مرد بودند.

وی بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، تجهیزات برقی و همچنین توجه به هشدارهای ایمنی در منابع آبی تأکید کرد و خواستار افزایش آگاهی عمومی برای کاهش حوادث منجر به فوت در استان شد.