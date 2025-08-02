عجاج، بهعنوان جلاد اصلی در زندان مخوف نوگرهسلمان در جریان کارزار انفال ۱۹۸۸، به شکنجه و کشتار کردهای بیگناه پرداخته بود. زندانیان و قربانیان این زندان از جنایات وحشیانه او یاد کردهاند؛ از شکنجههای روزانه گرفته تا کشتار جمعی و تجاوزات.
پس از سقوط رژیم بعث، عجاج ابتدا به کرکوک و سپس به سوریه فرار کرد، اما سرانجام محل اقامتش شناسایی شد و عملیات بازداشت او آغاز شد. این دستگیری نهتنها بهعنوان گامی مهم در جهت اجرای عدالت برای قربانیان کارزار انفال شناخته میشود، بلکه نشاندهنده عزم عراق برای التیام زخمهای گذشته و برقراری عدالت در برابر یکی از تاریکترین فصلهای تاریخ این کشور است.
