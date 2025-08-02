۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۲

بازداشت «جلاد نوگره‌سلمان»؛ امیدی تازه برای عدالت انفال

پس از سال‌ها فرار از عدالت، بازداشت عجاج احمد حردان تکریتی، معروف به «جلاد نوگره‌سلمان»، امیدی تازه برای قربانیان جنایات هولناک کارزار انفال رژیم بعث عراق به‌وجود آورد. این عملیات بازداشت، که نتیجه ۸ ماه تعقیب محرمانه توسط سرویس امنیت ملی عراق و همکاری دفتر بانوی اول کشور، شاناز ابراهیم احمد، بود، سرانجام به دستگیری یکی از بدنام‌ترین جنایتکاران تاریخ عراق منجر شد.

عجاج، به‌عنوان جلاد اصلی در زندان مخوف نوگره‌سلمان در جریان کارزار انفال ۱۹۸۸، به شکنجه و کشتار کردهای بی‌گناه پرداخته بود. زندانیان و قربانیان این زندان از جنایات وحشیانه او یاد کرده‌اند؛ از شکنجه‌های روزانه گرفته تا کشتار جمعی و تجاوزات. 

پس از سقوط رژیم بعث، عجاج ابتدا به کرکوک و سپس به سوریه فرار کرد، اما سرانجام محل اقامتش شناسایی شد و عملیات بازداشت او آغاز شد. این دستگیری نه‌تنها به‌عنوان گامی مهم در جهت اجرای عدالت برای قربانیان کارزار انفال شناخته می‌شود، بلکه نشان‌دهنده عزم عراق برای التیام زخم‌های گذشته و برقراری عدالت در برابر یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ این کشور است.

کد خبر 2787176

