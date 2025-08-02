به گزارش کردپرس، کاوه شیخانی، عضو کمیته عالی امنیتی استان صلاح‌الدین و مشاور استاندار، اعلام کرد که عجاج احمد حردان تکریتی، ملقب به «جلاد نگره سلمان»، در منطقه زُلعیه در بخش البوجواری شهر تکریت دستگیر شده است.

او در گفت‌وگو با شبکه روداو افزود: «دستگیری روز چهارشنبه، ساعت ۱۲:۳۰ ظهر (۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵) انجام گرفت. عجاج پیش‌تر برای تغییر چهره‌اش جراحی زیبایی انجام داده بود تا از شناسایی فرار کند.»

شیخانی توضیح داد که عجاج در ظاهر به کار دام‌پروری مشغول بوده و اکنون دارای ۸ رأس دام و چهار راس گاو ماده است. همچنین دو خودروی شخصی از نوع کیا و تویوتا در اختیار داشته است.

به گفته این مقام امنیتی، عجاج دارای یک دختر و یک پسر است.

وی افزود: «کمیته امنیتی استان صلاح‌الدین نقش اساسی در دستگیری او داشت و پس از بازداشت نیز، اداره اطلاعات ملی عراق در تکریت هویت واقعی او را تایید کرد.»

سازمان اطلاعات ملی عراق رسماً خبر دستگیری «عجاج تکریتی» را اعلام کرد. طبق این بیانیه، خانواده وی برای گمراه‌کردن نیروهای امنیتی، شایعه مرگش را منتشر کرده بودند.

این نهاد امنیتی تأیید کرد که عجاج در دوره‌های مختلف، پست‌های مهم امنیتی داشته، از جمله در مناطق:

رومیسه

نجمیه

هلال

استان مثنی

بوسیه

و در نهایت، فرماندهی بخش نگره سلمان را بر عهده داشته است.

در سال ۱۹۸۸، عملیات بزرگ انفال توسط رژیم بعث عراق در ۸ مرحله انجام شد. دستگیرشدگان این عملیات نسل‌کشی، در مراحل بعدی بر اساس سن و جنسیت از هم جدا شدند: جوانان به سوی چاله‌های مرگ روانه شدند، در حالی‌ که زنان، کودکان و سالمندان به زندان مخوف نگره سلمان در مرز عراق و عربستان منتقل شدند.

بازماندگان این زندان می‌گویند: «جلادی که شکنجه‌گران اصلی بود، کسی نبود جز عجاج تکریتی، که نزد کردهای نگره سلمان به نام حجاج شناخته می‌شد.»