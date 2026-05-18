سقوط دو کارگر در دستگاه مخلوط کن کارخانه قارچ مریوان

به گزارش کرد پرس، بابک هدائی گفت: در پی تماس با مرکز دیسپچ اورژانس ۱۱۵ مبنی بر وقوع حادثه در یک واحد تولیدی پرورش قارچ در روستای قلاجی مریوان، بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: کارشناسان اورژانس در کوتاه ترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و پس از بررسی اولیه مشخص شد ۲ کارگر مرد ۲۶ و ۵۲ ساله بر اثر سقوط در دستگاه مخلوط کن دچار تروما و شکستگی های متعدد شده اند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: پس از ارزیابی وضعیت مصدومان، اقدامات درمانی اولیه شامل تثبیت وضعیت حیاتی، کنترل آسیب ها و بی حرکت سازی اندام های آسیب دیده در محل انجام شد تا از تشدید صدمات احتمالی جلوگیری شود.

هدائی با اشاره به انتقال مصدومان به مرکز درمانی، ادامه داد: این افراد پس از دریافت خدمات اولیه درمانی برای ادامه مراقبت های تخصصی به بیمارستان بوعلی مریوان منتقل شدند.