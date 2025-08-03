به گزارش کردپرس، در تاریخ ۱ اوت ۲۰۲۵، دستگاه امنیت ملی عراق اعلام کرد پس از بیش از شش ماه عملیات اطلاعاتی دقیق، موفق شده است در استان صلاح‌الدین فردی به نام "عجاج احمد حردان" معروف به "جلاد نگره سلمان" را بازداشت کند. این فرد یکی از افسران امنیتی زندان مخوف "نگره سلمان" بوده و متهم به ارتکاب جنایات متعدد علیه بشریت است، از جمله شکنجه، قتل، زنده به گور کردن و تعرض جنسی، به‌ویژه علیه شهروندان کرد در جریان عملیات انفال. گفته می‌شود خانواده او برای مدت طولانی وانمود کرده‌اند که وی مرده است تا محل اقامتش مخفی بماند.

واکنش قبیله عبید

در مقابل، شخصیت‌ها و بزرگان قبیله عبید در کرکوک یک نشست خبری برگزار کرده و اعلام کردند فرد بازداشت‌شده با نام کامل "عجاج احمد حردان عبیدی"، ساکن منطقه زُلعیه است. به گفته آنها، او افسر پلیس با درجه ستوان بوده و به دلیل همدردی با زندانیان، از سمت خود برکنار شده و حق بازنشستگی نیز به او داده نشده است.

آنها همچنین گزارش‌هایی را تکذیب کردند که مدعی‌اند وی سه پسر عضو داعش دارد و افزودند: «او تنها یک پسر دارد که موضعی روشن و میهن‌دوستانه دارد.»

قبیله عبید از رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر عراق خواسته‌اند دستور آزادی فرزندشان را صادر کرده و از آبروی خانوادگی آنان حفاظت کنند؛ چرا که به‌گفته آنها، «خانواده ما قربانی‌های زیادی را در راه کشور داده است.»

تأیید دوباره از سوی دستگاه امنیتی

در سوی دیگر، "أرشد حاکم"، سخنگوی دستگاه امنیت ملی عراق، اعلام کرده است که تحقیقات درباره "عجاج احمد حردان" همچنان ادامه دارد. وی تأکید کرد که فرد بازداشت‌شده به بسیاری از اتهامات، به‌ویژه جرایم مرتکب‌شده علیه کردها، اعتراف کرده و پرونده در مراحل نهایی بررسی است.