نشست استانداران مرزی ایران و عراق و توافقات بر زمین مانده / صادق ناصری

خبرگزاری کردپرس _ به‌ احتمال زیاد، نشست استانداران مرزی ایران و عراق بار دیگر در آینده نزدیک در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد. به همین مناسبت، نگاهی داریم به اولین اجلاس استانداران مرزی ایران و عراق و سرنوشت توافقات آن که در تیرماه سال ۱۳۹۱ به میزبانی استانداری کرمانشاه برگزار گردید.

در آن اجلاس، صورت‌جلسات همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی، فنی و مهندسی، آموزشی و مرزی میان استان کرمانشاه و سایر استان‌های مرزی به تصویب رسید که در ادامه، بخشی از اهم مصوبات آن نشست مرور می‌شود.

با توجه به امکانات درمانی استان کرمانشاه، طرفین توافق کردند زمینه اعزام و پذیرش بیماران استان اربیل به مراکز درمانی کرمانشاه فراهم شود. همچنین طرفین برای راه‌اندازی تورهای گردشگری سیاحتی و زیارتی، همچنین برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های فرهنگی و هنری اعلام آمادگی کردند.

طرف ایرانی با توجه به دانش فنی و تجربه اجرایی در حوزه عمران و آبادانی و به‌واسطه وجود شرکت‌ها و مؤسسات فنی و مهندسی، آمادگی خود را برای صدور خدمات فنی و مهندسی در طرح‌های مرتبط با آب و فاضلاب، برق، مخابرات، پزشکی، کشاورزی، دامپروری، بازرگانی و صنایع مختلف اعلام کرد. همچنین، هیات استان اربیل از اقلیم کردستان عراق موافقت کرد فهرست کلیه مناقصات و پروژه‌های در دست اجرا را در اختیار استان کرمانشاه قرار دهد. علاوه بر این طرفین توافق کردند زمینه همکاری‌های آموزشی، علمی و پژوهشی میان دانشگاه‌های دو استان فراهم شود.

در حوزه‌های کشاورزی، باغداری، دامپروری و نیز در زمینه رفع اختلاف تجار و بازرگانان، مصوباتی مورد تأکید طرفین قرار گرفت.

این نشست‌ها در سال های گذشته در آذربایجان غربی و سنندج نیز برگزار گردید و احتمالاً همان مصوبات سال ۹۱ کرمانشاه فی‌مابین طرفین توافق و امضاء شده است.

اما برای آنکه مصوبات اجرایی شوند، هر یک از بندهای فوق، مستلزم معرفی، پیگیری و حمایت جدی دولت، به‌ویژه استاندار محترم کرمانشاه، از بخش خصوصی توانمند استان است؛ بخشی که می‌تواند در رقابت برای در اختیار گرفتن بخشی از بازار عراق، با پافشاری و دوام، به نتایج پایدار دست یابد.

برای آگاهی بازارهای منطقه، جوانان جویای کار، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی که نیازمند اطلاع از فرصت‌های توافق‌شده هستند، انتظار می‌رود استاندار محترم و دستگاه‌های مرتبط ضمن تدوین برنامه‌های اجرایی، حمایت‌ها و همچنین نام و دستاورد فعالان بخش خصوصی موفق در اربیل را در حوزه‌های مختلف اعلام نمایند.

شایان ذکر است که در آن اجلاس، علاوه بر استاندار اربیل، استانداران سلیمانیه، میسان، بصره و دیالی نیز حضور داشتند و به فراخور ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هر استان، صورت‌جلسات مشابهی میان استانداران امضا گردید.