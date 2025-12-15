به گزارش کردپرس، گلستان قلیچ کوچییگیت، نایب‌رئیس فراکسیون پارلمانی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی)، در نشست خبری در مجلس ترکیه با ارزیابی آخرین تحولات سیاسی، اعلام کرد که این حزب گزارش جامع خود را به کمیسیون پارلمانی ویژه حل مسئله کرد ارائه کرده است. او با تأکید بر این‌که محتوای این گزارش بازتاب‌دهنده مطالبات جامعه و انتظارات همه مردم است، گفت: «ما خواهان گشودن راهی تازه، ورود به دوره‌ای جدید و ساختن ترکیه‌ای نو هستیم. تمام تلاش ما حمایت از روندی است که آغاز شده و انجام مسئولیت خود در این مسیر به بهترین شکل ممکن است.»

کوچییگیت با اشاره به ضرورت نهادینه‌کردن وضعیت بدون درگیری، تأکید کرد که مجلس باید هرچه سریع‌تر نسبت به تصویب قوانین مربوط به «دموکراتیک‌سازی و صلح» اقدام کند. او تصریح کرد: «خاموشی سلاح‌ها یک نتیجه نهایی نیست، بلکه یک نقطه آغاز است. آرمان اصلی ما دستیابی به صلحی مثبت است که بر رضایت اجتماعی، برابری و عدالت استوار باشد. ما صلح را صرفاً نبود درگیری نمی‌دانیم، بلکه آن را فرآیندی برای ساخت دموکراسی تعریف می‌کنیم.»

نایب‌رئیس فراکسیون دم‌پارتی با انتقاد از تداوم سیاست‌های امنیت‌محور در طول یک قرن گذشته، گفت این رویکرد به بن‌بست رسیده است و اکنون باید عقل دموکراتیک جایگزین آن شود. او تأکید کرد که مسئله کرد نه یک مسئله امنیتی، بلکه مسئله‌ای حقوقی، سیاسی و مرتبط با همزیستی دموکراتیک است. به گفته او، «صلح در این کشور نه از مسیر امنیتی، بلکه از راه حقوق و قانون برقرار خواهد شد» و گزارش ارائه‌شده نیز اگرچه ماهیتی سیاسی دارد، اما بدون اراده سیاسی، هیچ چارچوب حقوقی پایداری شکل نخواهد گرفت.

کوچییگیت همچنین خاطرنشان کرد که تا زمانی که مسئله کرد به‌صورت دموکراتیک حل نشود، تحقق دموکراسی در ترکیه ممکن نخواهد بود. او با اشاره به حذف تاریخی کردها از چارچوب حقوقی در زمان تأسیس جمهوری، گفت ورود برابر کردها به عرصه حقوقی کشور، گامی تاریخی برای شکل‌گیری جمهوری دموکراتیک است. به گفته او، گزارش دم‌پارتی بر پیوند ناگسستنی میان حل دموکراتیک مسئله کرد و روند دموکراتیزه‌شدن ترکیه تأکید دارد و با رویکردی انتقادی به دو گرایش «دموکراسی بدون کردها» و «اقتدارگرایی همراه با حضور کردها» می‌نگرد.

این نماینده پارلمان در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تحولات سوریه نیز اظهار داشت که دم‌پارتی تحولات این کشور را با دقت دنبال می‌کند و خواهان برقراری صلح و ثبات پایدار است. او با اشاره به توافق ۱۰ مارس میان مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه و دولت موقت دمشق، خواستار ایفای نقش مسئولانه همه طرف‌ها در اجرای این توافق شد و تأکید کرد که ترکیه نیز باید رویکردی سازنده و بازدارنده از تنش در پیش گیرد. کوچییگیت گفت: «مردم سوریه، اعم از کردها و دیگر اقوام، از جنگ و رنج به ستوه آمده‌اند و خواهان زندگی مشترک هستند. ما آماده‌ایم برای صلح منطقه‌ای هرگونه نقش سازنده‌ای ایفا کنیم و انتظار داریم دولت نیز در همین مسیر گام بردارد.»