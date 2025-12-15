طلای جهانی دامه، بر گردن دامه باز بوکانی

او افزود: این رقابت‌ها در سطح فنی بالایی برگزار شد و نمایندگان کشورهای مختلف با آمادگی کامل در آن حضور داشتند که در نهایت نماینده شایسته ایران توانست با ارائه بازی‌های حساب‌شده و برتری قاطع مقابل رقبای خود، عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

رییس اداره ورزش و جوانان بوکان گفت: فاروق مام عبدالله از ورزشکاران باسابقه این رشته است که پیش از این نیز در رقابت‌های منطقه‌ای و کشوری افتخارات متعددی کسب کرده و قهرمانی جهان، نقطه عطفی در کارنامه ورزشی وی به شمار می‌رود.

«دامه» یک بازی بومی و محلی شبیه شطرنج است که با ۳۲ مهره انجام می‌شود و بازیکنان با پیش‌بینی حرکات حریف و حذف مهره‌های مقابل، بازی را پیش می‌برند.

این بازی روی صفحه‌ای شطرنجی با ابعاد ۱۶ در ۱۶ خانه انجام می‌شود و مهره‌ها در دو گروه ۱۶تایی و در چهار ردیف هشت‌تایی در دو سوی صفحه چیده می‌شوند.