به گزارش کردپرس، رضا رحمانی عصر امروز در سمینار فرمانداران استان با اشاره به جایگاه مهم فرمانداران در نظام اداری کشور، افزود: نقش فرمانداران در توسعه، انسجام و امنیت شهرستانها نقشی محوری و غیرقابل انکار است.
او همچنین با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه استاندار مدیر همهجانبه و مسئول استان است، خاطرنشان کرد: این فرمایش مسئولیت سنگین مدیریت استانی را بهروشنی تبیین میکند.
رحمانی همچنین اضافه کرد: از نگاه بنده نیازی نیست همه اختیارات بهصورت گسترده تفویض شود، مهم این است که فرماندار خود را مسئول بداند و بهعنوان پدر مجموعه شهرستان، امور را بهدرستی هدایت کند. در واقع فرمانداران باید در همه امور استان حضور مؤثر داشته باشند و اولویتها را بشناسند.
تکاب با وجود منابع غنی وضعیت آماری نامناسبی ندارد
استاندار آذربایجانغربی به ضرورت اجرای تکالیف ابلاغی دولت و تاکید ویژه رئیسجمهور بر موضوع مدرسهسازی نیز اشاره کرده و یادآور شد: استان ما از ظرفیتهای اقتصادی بینظیری برخوردار است اما در برخی حوزهها هنوز از این ظرفیتها بهصورت کامل بهرهبرداری نشده است.
رحمانی همچنین با بیان اینکه آذربایجانغربی از نظر امنیتی جزو استانهای امن کشور است، افزود: این دستاورد حاصل همدلی مردم و همکاری نیروهای امنیتی، انتظامی و مدیران محلی است.
او در ادامه با اعلام اینکه شهرستانهایی مانند تکاب با وجود منابع غنی نباید وضعیت آماری نامناسبی داشته باشند، بیان کرد: این مسئله نیازمند مدیریت میدانی و برنامهریزی دقیق فرمانداران است.
استاندار آذربایجانغربی بر لزوم برنامهریزی متوازن در شهرستانها نیز تاکید کرده و افزود: فرمانداران باید با شناسایی مزیتهای محلی، بهویژه در مناطق مرزی، طرحهای هدفمند محرومیتزدایی را پیگیری کنند تا تغییرات در زندگی مردم ملموس شود.
آذربایجانغربی باید از میان پنج استان آخر کشور به جمع پنج استان برتر ارتقا یابد
رحمانی همچنین هدف نهایی برنامههای توسعهای استان را ارتقای رتبه در شاخصهای کلان دانسته و افزود: باید تلاش کنیم آذربایجانغربی از میان پنج استان آخر کشور در برخی شاخصها به جمع پنج استان برتر ارتقا یابد. در حوزه درآمد سرانه، ارزش افزوده کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری باید تحول جدی ایجاد شود و سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور افزایش یابد.
استاندار آذربایجانغربی به بهبود شاخصها در سهماهه نخست و دوم سال جاری نیز اشاره کرده و افزود: بررسیهای آماری نشان میدهد روند رشد شاخصها ادامه دارد و این موضوع نتیجه تلاش فرمانداران و دستگاههای اجرایی است.
او در ادامه از اجرای طرح جدید "محلهمحوری" در آینده نزدیک خبر داده و افزود: در این طرح، محور توسعه از سطح شهرستان به محله منتقل میشود تا مشارکت مردم در تصمیمگیریها افزایش یابد.
استاندار آذربایجانغربی به مصوبه جدید دولت در خصوص مدیریت مرزها نیز اشاره کرده و گفت: بر اساس این مصوبه، اختیارات مدیریت یکپارچه مرزها به استانداران تفویض شده و این موضوع میتواند تحولی بزرگ در ساماندهی مرزها ایجاد کند.
اقدامات مؤثری برای دریاچه ارومیه انجام شده است
رحمانی همچنین با اشاره به موضوع احیای دریاچه ارومیه، افزود: هرچند اقدامات مؤثری انجام شده، اما هنوز قانع نیستم و در سفر دولت برنامه جدید برای احیای دریاچه مصوب شد و تفاهمنامههایی با سازمان فائو و کشور ژاپن به امضا رسید.
او در ادامه با اشاره به انعقاد قراردادهایی با دو دانشگاه کشور و چند شرکت خصوصی، تاکید کرد: با بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی، فرایند احیای دریاچه تسریع خواهد شد.
استاندار آذربایجانغربی بر لزوم ارتباط مستقیم مدیران با مردم نیز تاکید کرده و افزود: همه فرمانداران و مدیران باید ملاقاتهای مردمی را جدی بگیرند و صدای مردم را بیواسطه بشنوند.
رحمانی همچنین با بیان اینکه مدرسهسازی در استان باید با جدیت دنبال شود، یادآور شد: با خیرین کشوری مذاکرات خوبی انجام شده و از فرمانداران انتظار میرود خیرین محلی را به مشارکت در ساخت مدارس دعوت کنند.
او در پایان با اشاره به انتخابات پیشرو، افزود: ما امانتدار آرای مردم هستیم و بیطرفی اصل اساسی ماست و هرگونه تلاش برای ایجاد اختلافات قومی و مذهبی، بازی در زمین دشمن بوده و همه باید در حفظ وحدت و انسجام استان بکوشیم.
نظر شما