به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه شورای اداری استان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مزیت‌های آذربایجان‌غربی، همدلی و همکاری میان مسئولان اجرایی است، افزود: باید با بهره‌گیری از این وحدت و فعال‌سازی مرزها، آثار مثبت آن در زندگی مردم به‌ویژه در مناطق مرزی نمایان شود.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه مرزها ظرفیت ارزشمندی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی استان محسوب می‌شوند، گفت: فعال‌سازی ظرفیت مرزها و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در اولویت برنامه‌های مدیریتی آذربایجان‌غربی قرار دارد.

او همچنین با اشاره به واگذاری مدیریت مرزها به استانداران، خاطرنشان کرد: فرمانداران مسئول مستقیم امور مرزی در شهرستان‌ها هستند و در چارچوب رویه کولبری، امکان واردات انواع ماشین‌آلات و تجهیزات فراهم شده که شرکت‌ها باید از این ظرفیت برای رونق تولید و اشتغال بهره ببرند.

استاندار آذربایجان‌غربی به اجرای برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه نیز اشاره کرده و افزود: تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان فائو و دانشگاه‌های ارومیه و تبریز منعقد شده و طرح‌هایی همچون لایروبی رودخانه‌ها، اصلاح الگوی کشت، انسداد انهار و هدایت آب به دریاچه در دست اجراست.

رحمانی همچنین با اشاره به اجرای طرح مدیریت محله‌محور در استان، اضافه کرد: این طرح با هدف توزیع هدفمند خدمات اجتماعی و حل مسائل امنیتی، اشتغال، عمرانی، آموزشی و فرهنگی اجرا می‌شود.

او در پایان، با اشاره به اجرای نهضت مدرسه‌سازی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، به‌ویژه طرح‌های آبرسانی، آزادراه ارومیه–تبریز و پروژه‌های بیمارستانی و ورزشی، افزود: با آماده‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری، آذربایجان‌غربی در مسیر افزایش سهم خود از تولید ناخالص داخلی کشور گام برمی‌دارد.