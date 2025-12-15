گونه مگس گیر سینه سرخ در کردستان ثبت شد

به گزارش کرد پرس، شورش وهابی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: گونه جدید دیگری برای استان کردستان ثبت کردیم که فرآیند تایید آن زمان بر بود، چرا که کارشناسان خارجی نیز باید این ثبت را تایید می کردند.

وی اظهار کرد: ثبت گونه های جدید پرندگان بیانگر تنوع زیستی قابل توجه استان کردستان و اهمیت حفاظت از زیستگاه های طبیعی این منطقه است.

نماینده استانی کمیته ملی ثبت پرندگان و پستانداران ایران در کردستان افزود: گونه پرنده «مگس گیر سینه سرخ» با نام علمی Ficedula parva برای نخستین بار در استان کردستان به ثبت رسید و این ثبت حاصل پایشی میدانی در پنجم آبان ماه ۱۴۰۴ در شهر سنندج است که طی آن یک فرد این گونه را شناسایی و مستندسازی کرد.

وهابی با بیان اینکه در آذرماه امسال، موفق به ثبت 3 گونه پرنده جدید برای استان شده است، ادامه داد: ثبت گونه جدید کار ساده ای نیست و نیازمند پایش مستمر و حضور میدانی در نقاط مختلف استان در تمام روزهای هفته است.

پایش و مشاهده این پرنده توسط شورش وهابی، فعال محیط زیست و پرنده شناس استان کردستان انجام و شناسایی نهایی آن با مشارکت شورش وهابی، اُسکار کمبل، محسن ملاح، کرامت حافظی، هومن درودی و آرش حبیبی آزاد تایید شد.