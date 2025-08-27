۳ طرح تولیدی و بهداشتی در پیرانشهر به بهره برداری رسید

به گزارش کردپرس، عبدالکریم حسینزاده در آیین بهرهبرداری از چند طرح کارگاهی در پیرانشهر افزود: تولیدکنندگانی که سرمایه خود را برای ایجاد اشتغال و رونق تولید به کار میگیرند، شایسته حمایت هستند و دولت چهاردهم این موضوع را از مهمترین اولویتهای خود قرار داده است.
او همچنین با اشاره به نقش مرزها در توسعه ملی، تاکید کرد: مناطق مرزی ظرفیتهای فراوانی در حوزه تولید، بازرگانی و صادرات دارند و بهرهگیری درست از این فرصتها، علاوه بر رونق اقتصادی، به افزایش ضریب امنیت اجتماعی نیز منجر میشود.
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور افزود: ایجاد شهرکهای صنعتی و تولیدی مشترک در این مناطق از برنامههای اصلی دولت است که در حال برنامهریزی و پیگیری قرار دارد.
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور حسینزاده گفت: سرمایهگذاری در مناطق مرزی علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، به ارتقای امنیت و تقویت همکاریهای اقتصادی و اجتماعی در این مناطق کمک خواهد کرد.
بهرهبرداری از ۳ طرح تولیدی و بهداشتی در پیرانشهر
سه طرح تولیدی و بهداشتی با سرمایهگذاری بیش از یک همت به مناسبت هفته دولت و با حضور معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در شهرستان پیرانشهر به بهرهبرداری رسید.
یکی از این طرحها، صنایع کارتنسازی حریر پیران با ظرفیت سالانه هزار و ۲۰۰ تن انواع کارتنهای مواد خوراکی و بهداشتی است که مربوط به بخش خصوصی بوده و برای احداث آن ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شده که ۴۰۰ میلیارد ریال آن تسهیلات بانکی بوده است.این پروژه برای ۲۰ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی کرده و با توسعه ثبت سفارش امکان افزایش آن به ۶۰ نفر را دارد.
همچنین کارخانه ماربل شیت نیز با ظرفیت سالانه هزار تن و سرمایهگذاری بیش از ۵ هزار میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.در این کارخانه هماکنون ۱۵ نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند.
پروژه سوم مرکز جامع سلامت شهری پیرانشهر بود که با ۴۲۰ میلیارد هزینه و پس از ۱۴ ماه به اتمام رسیده است.این مرکز به بیش از ۲۱ هزار نفر از محله شینآباد خدمات بهداشت و درمانی ارائه خواهد کرد.
