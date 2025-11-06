توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و شایسته سالاری مطالبات اصلی مردم است

به گزارش کرد پرس، سخنرانان این نشست با تأکید بر ضرورت توسعه پایدار، عدالت آموزشی و اقتصادی، استفاده از ظرفیت نخبگان کرد و اهل سنت در مدیریت کشور و توجه ویژه به مشکلاتی نظیر بیکاری، کمبود آب و زیرساخت های استان، از دولت خواستند که سیاست وفاق ملی را به برنامه ای اجرایی برای رفاه و پیشرفت کردستان تبدیل کند.

فرماندار شهرستان سنندج در ابتدای این نشست با تأکید بر ضرورت صداقت و پایبندی به روش های کارشناسی، گفت: نجات کشور در پافشاری بر روش های درست و بهره مندی از نظرات دلسوزان و کارشناسانی است که همچون شما صادقانه به گفتمان وفاق و همدلی باور دارند.

غریب سجادی افزود: سیاست وفاق رئیس جمهور قابل احترام است. راه عبور از مشکلات کشور، همدلی و اتحاد دلسوزان از همه گرایش های فکری است، اما باید توجه داشت هدف از ریاست، اجماع برای حل مسائل مردم است نه تقسیم قدرت.

وی با اشاره به لزوم ارتباط مستقیم و مستمر رئیس جمهور با مردم و حامیان خود، اظهار کرد: جناب آقای پزشکیان! باور دارم هنوز همان چهره صادق و مردمی هستید که مردم به او رأی دادند. انتظار داریم بیش از گذشته با حامیان خود و کسانی که صدای بی صدایان هستند ارتباط برقرار کنید و اجازه ندهید صندوق رأی، این ابزار مدنی و قانونی انتقال قدرت، از معنا تهی شود.

فرماندار شهرستان سنندج با بیان اینکه تورم و گرانی رمقی برای مردم نگذاشته است، هشدار داد: نباید اجازه داد هیچ مسئولی درد مردم را با گزارش های خلاف واقع پنهان کند.

سجادی ادامه داد: دغدغه امروز مردم کردستان قومیت یا نام نیست، بلکه کارآمدی و رفاه اقتصادی است. حل مسائل کردستان نیازمند توجه ویژه دولت است و ذکر مشکلات به معنای نادیده گرفتن خدمات دولت های گذشته نیست، اما واقعیت آن است که با وجود پیشرفت هایی چون گازرسانی و توسعه مخابرات، همچنان در برخی حوزه ها با چالش های جدی مواجهیم.

وی با اشاره به شاخص های توسعه کشاورزی در استان، یادآور شد: در حالی که میانگین زمین های آبی کشور حدود ۴۵ درصد است، این رقم در کردستان تنها ۱۲ درصد است، در حالی که استان ظرفیت هزاران هکتار زمین قابل بهره برداری دارد.

فرماندار شهرستان سنندج در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از نگاه توسعه محور رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که دولت با تکیه بر دانش کارشناسی و همدلی ملی، زمینه ساز آبادانی، رفاه و پیشرفت پایدار کردستان باشد.

انتصاب استاندار اهل سنت در کردستان نمی تواند دستاورد باشد

در ادامه نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روابط مطلوب میان دولت و مجلس در استان خطاب به رئیس جمهور، گفت: با وجود نکات مثبت، آیا انتصاب استاندار اهل سنت در کردستان می تواند دستاورد باشد؟ اگرچه این امر بخش مهمی از مطالبات سیاسی و هویتی کردستان را برآورده کرده است، اما انتظار داریم که به عنوان دستاورد تلقی نشود.

سالار مرادی افزود: اگرچه بسیاری از کردها در پست های کشوری مسئولیت دارند، اما انتظار می رود کردهای استان کردستان بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه آب مهم ترین مطالبه استان کردستان است، اظهار کرد: کردستان استانی آبخیز است اما در حال حاضر تنها از یک درصد ذخایر آبی خود بهره برداری می کند. از رئیس جمهور درخواست می شود هر شش ماه یک بار جلسه ای برای بررسی مشکلات کردستان شامل آب، مرز، مناطق آزاد، معادن، حمل ونقل و دیگر مسائل تشکیل شود و اختیار معادن و منابع طلا به استان سپرده شود تا بسیاری از مشکلات مالی و اعتباری برطرف شود.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی همچنین راه و زیرساخت را از دیگر مسائل مهم استان دانست و ادامه داد: بر اساس مطالعات صورت گرفته طی دو دهه اخیر، کردستان از نظر سرمایه اجتماعی تضعیف شده و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

تحقق شایسته سالاری بدون استقرار عدالت اجتماعی ممکن نیست

در ادامه فعال سیاسی حوزه زنان، بیان کرد: تحقق شایسته سالاری بدون استقرار عدالت اجتماعی ممکن نیست. برای جبران خسران تاریخی و عقب ماندگی کردستان، انتصاب های موردی کفایت نمی کند؛ لازم است شمار بیشتری از نخبگان اهل سنت و کردهای توانمند در پست های کلیدی کشور به کارگیری شوند.

شیوا ابراهیمی با تأکید بر نقش جوانان، یادآور شد: قلب هر جامعه ای را جوانان آن تشکیل می دهند، اما این قلب در جامعه ما با درد بیکاری، مشکلات اقتصادی و حاشیه نشینی استعدادها مواجه است. جامعه جوانان ما زخمی مدیریت پیرسالارانه است و ظرفیت نسل جوان به حاشیه رانده شده است. اگر قرار است امید زنده بماند، باید درد این نسل شنیده شود؛ وفاقی که در کنار خود تحول نداشته باشد، به توسعه منجر نخواهد شد.

وی گفت: تحول برای ما یعنی شکستن ساختارهایی که موجب حاشیه نشینی زنان و جوانان شده است؛ لذا ما خواستار توجه جدی به توانمندی زنان و استفاده از آنان در پست های مدیریتی هستیم.

اتکا به توانمندی های داخلی و منطقه ای موجب افزایش عزت مندی خواهد شد

یکی دیگر از فعالان سیاسی کردستان در سخنانی گفت: نظام در ۴۷ سال اخیر خدمات ارزشمندی در مناطق شهری و روستایی کردستان انجام داده است. بی شک نمی توان همه مطالبات مردم را به طور کامل برآورده کرد، اما انتظار می رود حمایت ویژه تری از استان و استاندار جوان آن صورت گیرد.

سیدخالد حسینی افزود: اتکا به توانمندی های داخلی و منطقه ای موجب افزایش عزت مندی خواهد شد. همچنین باید فضای بیشتری برای فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شود.

اصلاح طلبان استان با امید به تغییر از دکتر پزشکیان حمایت کردند

رئیس جبهه اصلاحات در کردستان نیز در این نشست، اظهار کرد: اصلاح طلبان استان با امید به تغییر از دکتر پزشکیان حمایت کردند. دولت تاکنون اقدامات مطلوبی از جمله به کارگیری چهار زن در کابینه و انتخاب استانداران از میان اقوام و مذاهب مختلف انجام داده است که گامی مؤثر در مسیر عدالت قومی محسوب می شود.

خلیل رنجبر با اشاره به برخی دستاوردهای اقتصادی دولت، ادامه داد: حمایت از صنایع کلیدی و گسترش پوشش بیمه ای از جمله بیمه ناباروری، از اقدامات مثبت دولت است که آرامش و امید را به جامعه تزریق کرده است. با این حال، بیکاری و مشکلات مرزنشینان همچنان باقی است و اجرای سیاست حمایت از مناطق محروم با تخصیص بودجه بیشتر ضرورت دارد.

وی یادآور شد: احیای برجام و بهبود روابط با غرب در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ضروری است. کردستان نیازمند اقدامات راهبردی و بلندمدت است و اصلاح طلبان استان قاطعانه از دولت حمایت می کنند.

در بخش دیگری از این نشست، جلال شریعتی، فعال سیاسی استان، با اشاره به سیاست وفاق ملی دولت، گفت: این سیاست، سیاستی مبارک است اما توسعه نیافتگی مناطق مرزی همچنان تداوم دارد. اجرای منطقه آزاد بانه – مریوان چند سال پیش تصویب شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

در پایان نشست، ساحل زارعی، فعال سیاسی استان کردستان، اظهار کرد: دکتر پزشکیان آمده اند تا صدای بی صدایان باشند، اما با وجود گذشت ماه ها از کارزار انتخابات، بسیاری از فعالان منتسب به ستادهای تبلیغاتی ایشان نادیده گرفته شده اند.

این نشست با تأکید بر همگرایی، استفاده از ظرفیت های بومی، توسعه عدالت اجتماعی و ضرورت تصمیم گیری های مبتنی بر کارشناسی برای پیشرفت پایدار کردستان به کار خود پایان داد.