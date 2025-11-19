ایران خانه همه ماست و تفاوتی میان اقوام و مذاهب نیست

به گزارش کردپرس، علی زینیوند معاون سیاسی وزیر کشور روز چهارشنبه در نشست نمایندگان اقوام و مذاهب استان که با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به نقش مهم اقوام و مذاهب در دفاع از کشور و پیروزی انقلاب اسلامی و دولتها، افزود: سالها با انسجام و همکاری مردم استان کرمانشاه، موفق شدیم در کنار سایر استانهای مرزی، امنیت و توسعه پایدار ایجاد کنیم.
زینیوند در ادامه به سیاست دولت در انتصاب مدیران ارشد استانی اشاره کرد و گفت: در انتخاب استانداران و مدیران کل، معیار اصلی شایستگی و توانمندی مدیریتی است و ملاحظات قومی، مذهبی و جنسیتی تنها زمانی مطرح میشود که فرد دارای صلاحیتهای قانونی و تخصصی باشد.
وی با یادآوری تجربه خود در استانهای مختلف کشور از جمله سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: همه اقدامات دولت با موافقت ارکان نظام انجام شده و هیچ تصمیمی بدون هماهنگی با نهادهای قانونی اتخاذ نمیشود.
معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: در استان کرمانشاه، مطالبه اقوام و اهل سنت در انتصابات مدیریتی رعایت شده و حدود ده درصد فرمانداران و بخشداران و پنج درصد مدیران زن از میان اهل سنت و اقوام انتخاب شدهاند.
زینیوند همچنین با تأکید بر اهمیت رعایت قانون و چارچوبهای قانونی در پیگیری مطالبات مردمی گفت: مطالبات شما به حق و در چارچوب سیاستهای نظام است و دولت تمام تلاش خود را برای پیگیری این مسائل به کار گرفته است.
وی اظهار کرد: با حضور و مشارکت فعال همه اقوام و مذاهب در عرصههای مدیریتی و اجتماعی، ایران آیندهای درخشان، توسعهیافته و همگرا خواهد داشت و نسلهای آینده نیز در همین چارچوب انسجام ملی و عدالت اجتماعی را تجربه خواهند کرد.
