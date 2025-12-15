ایستگاه پایانی بیستمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر کردی در سقز

به گزارش کرد پرس، در این دوره از جشنواره، ضمن قدردانی از تمامی گروه های نمایشی شرکت کننده، بر اساس آرای هیئت داوران، نمایش «شەوێک له بیرنەکراو» به کارگردانی خەڵات نەوزاد از حلبچه اقلیم کردستان و نمایش «نازی آباد» به نویسندگی باقر سروش و کارگردانی کامران جباری و یاسر هاشم زاده از بیجار به عنوان آثار برگزیده معرفی و این دو اثر برای حضور در جشنواره بین المللی تئاتر فجر انتخاب شده اند.

بیستمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر کردی سقز با حضور گروه هایی از مناطق مختلف برگزار شد و برنامه های متنوعی را در حوزه تئاتر کردی به مخاطبان ارائه داد. در این دوره، جمعی از هنرمندان جوان به عنوان بازیگر و کارگردان حضور داشتند و آثار خود را به نمایش گذاشتند.

حضور این هنرمندان و اجرای آثار نمایشی متنوع، فرصتی برای معرفی ظرفیت ها و توانمندی های تئاتر کردی فراهم کرد و زمینه ای برای تبادل تجربه میان گروه های شرکت کننده ایجاد شد. برگزارکنندگان جشنواره ابراز امیدواری کردند که این رویداد در دوره های آینده نیز با مشارکت گسترده تر هنرمندان و علاقه مندان ادامه یابد.