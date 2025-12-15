به گزارش کردپرس، ریبوار طه، استاندار کرکوک، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که تمامی خسارتدیدگان سیل اخیر کرکوک مشمول جبران خسارت خواهند شد.
وی با اشاره به عوامل شکلگیری این سیل گفت: «مافیاهای کرکوک حتی درهها و مسیرهای آبی را نیز به شهروندان فروختهاند»؛ اقدامی که به گفته او نقش مهمی در تشدید خسارتها داشته است.
استاندار کرکوک افزود: بهدلیل وقوع سیل، بخش بزرگی از روستاهای استان کرکوک دچار خسارتهای سنگین شدهاند.
ریبوار طه تأکید کرد که سیل منطقه شۆراو در نتیجه زیادهرویها، تجاوز به حریم مسیرهای آبی و دستکاری غیرقانونی آنها رخ داده است.
او اضافه کرد: «باید مسیر آب شۆراو–پنجا علی به وضعیت اصلی خود بازگردانده شود و به هیچوجه نباید مسیرهای آبی پُر شده و روی آنها خانه ساخته شود.»
استاندار کرکوک همچنین از ساخت کارگاهها و تأسیسات غیرقانونی بر روی مسیرهای آبی خبر داد و تأکید کرد که با این تخلفات برخورد خواهد شد.
