سرخط خبرهای۲4آذرخبرگزاری کردپرس

نقش اوجالان در تعیین وضعیت کردهای سوریه

سفر اخیر کمیسیون همبستگی ملی ترکیه به امرالی و دیدار با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ‌.ک‌.ک، بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت شمال‌شرق سوریه و ادغام نیروهای کُرد سوری (SDF) در ساختار دولت انتقالی دمشق جلب کرده است. این دیدار در آستانه ضرب‌الاجل ۳۱ دسامبر برای ادغام نیروهای کُرد و با هدف تسهیل روند صلح و جلوگیری از فروپاشی مذاکرات صورت گرفت. اوجالان به‌عنوان میانجی، با تأکید بر حقوق کُردها و دموکراسی، به دولت ترکیه فشار آورده تا توافق‌های سیاسی و نظامی برای ادغام SDF را بپذیرد. این توافقات، که با میانجی‌گری آمریکا در حال شکل‌گیری است، شامل آتش‌بس و به‌رسمیت‌شناختن حقوق کُردها در قانون اساسی سوریه می‌شود و می‌تواند به ثبات منطقه کمک کند، اما هنوز جزئیات نهایی آن در حال بحث و بررسی است.

نقش ارتش آمریکا در سوریه پس از حمله مرگبار داعش

حمله‌ای منتسب به داعش در سوریه که منجر به کشته شدن دو نظامی آمریکایی و یک شهروند غیرنظامی شد، بار دیگر توجه‌ها را به حضور نیروهای ایالات متحده در این کشور جلب کرد. آمریکا از سال ۲۰۱۵ در سوریه حضور دارد و مأموریت اصلی آن مبارزه با داعش و حمایت از نیروهای محلی است، هرچند این حضور به‌طور غیررسمی برای مقابله با نفوذ ایران نیز ادامه دارد. با وجود تغییرات سیاسی در سوریه و سقوط حکومت بشار اسد، آمریکا به همکاری با نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) ادامه می‌دهد.

فیدان: پروژه "ترکیه بدون تروریسم" باید در آن‌سوی مرز هم محقق شود/ SDF باید خلع سلاح شود

هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در اظهاراتی بر ضرورت بازسازی سوریه و فراهم کردن زیرساخت‌ها برای بازگشت پایدار آوارگان تأکید کرد و گفت بدون این اقدامات، بازگشت‌ها پایدار نخواهد بود. او همچنین نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) را تهدیدی امنیتی برای ترکیه دانست و از آن‌ها خواست در چارچوب «توافق ۱۰ مارس» با دمشق، خلع سلاح شوند. فیدان با اشاره به نقش اسرائیل در حمایت از SDF، تأکید کرد که مشکلات امنیتی سوریه باید با مدیریت دمشق حل شود و افزود که حضور گروه‌های مسلح خارج از مرزهای ترکیه، از جمله PKK و داعش، برای آنکارا تهدیدی جدی است.