اعضای هیئت مدیره منطقه آزاد مهران منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری کردپرس، اعضای هیات مدیره منطقه آزاد مهران با امضای رئیس جمهور و ابلاغ دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب شدند.

بر اساس این احکام، «مهدی رعیتی» مدیر سابق زیربنایی و عمرانی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، «سیدعلی‌اصغر علامه» مدیرعامل سابق منطقه ویژه اقتصادی پارسیان و «نورالدین رحیمی» مدیر اجرایی فعلی منطقه آزاد مهران به عنوان اعضای هیات‌مدیره این منطقه منصوب شدند.

طرح جامع منطقه آزاد تجاری‌، صنعتی مهران در ۲۸ مهر امسال در یکصدوچهلمین نشست شورای پژوهشی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور پس از بررسی همه‌جانبه ابعاد فنی، زیست‌محیطی و زیرساختی به تصویب رسید.