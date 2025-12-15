انتظارات اوجالان شامل خلع سلاح کامل، حل مسئله کرد در مجلس و آزادی زن است

به گزارش کردپرس، پروین بولدان، عضو هیأت امرالی حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، با اشاره به دیدارهای انجامشده با عبدالله اوجالان رهبر در بند PKK، گفت که از نگاه اوجالان، زنان «نیروی اصلیِ بنیانگذار» در سیاست، جامعه و روندهای حل منازعه هستند و بدون نقشآفرینی فعال و سازمانیافته زنان، صلح پایدار و جامعه دموکراتیک شکل نخواهد گرفت.
پروین بولدان در گفتوگو با خبرگزاری ژن نیوز، با اشاره به دیدگاه عبدالله اوجالان درباره جایگاه زنان در روند «صلح و جامعه دموکراتیک» گفت اوجالان در برابر ذهنیت مردسالار مسلط، زنان را «نیروی اصلیِ بنیانگذار» میداند و انتظار دارد آنان در سیاست، زندگی اجتماعی و بهویژه در فرآیندهای درگیری و حلوفصل آن، نقشی فعال و تعیینکننده ایفا کنند. بولدان تأکید کرد که از نگاه اوجالان، زنان باید بتوانند به نام خود سخن بگویند، بهصورت سازمانیافته حضور داشته باشند، با ذهنیت مردسالار سازش نکنند و همزمان صدای صلح و دموکراسی باشند. او افزود: «اوجالان در روند صلح بیش از همه به زنان اعتماد دارد، چراکه جنگ را محصول ذهنیت مردانه میداند.»
بولدان با اشاره به تحولات پس از ۲۷ فوریه، این مقطع را از نظر نقش زنان در تحقق صلح، حیاتی توصیف کرد و گفت عبدالله اوجالان از آغاز این دوره، با تلاشی فشرده و کمسابقه، روندی را پیش میبرد که خود آن را «فرصتی تاریخی» میداند. به گفته او، اوجالان در عین تأکید بر اهمیت این فرصت، نسبت به خطرات از دست رفتن آن نیز هشدار داده و با نگاهی جهانی، منطقهای و داخلی، بر گذار کامل از زمینۀ خشونت و درگیری مسلحانه به عرصه حقوقی و سیاسی تأکید کرده است.
به گفته بولدان، انتظارات اوجالان شامل کنار گذاشتهشدن کامل سلاح، حل مسئله کرد در چارچوب پارلمان، بهرسمیتشناختهشدن واقعیت کردها در نظام حقوقی جمهوری، گشودن راه برای یک جمهوری دموکراتیک و انجام اصلاحات اساسی در حوزههایی چون حقوق، دموکراسی محلی و آزادی زنان است. اوجالان همچنین بارها تأکید کرده که جامعه و نهادهای سیاسی باید بهطور فعال از این روند حمایت کنند و صرفاً نظارهگر نباشند؛ چراکه «اگر این دوره درست مدیریت شود، میتواند به یک قرن منازعه پایان دهد».
بولدان با اشاره به نگاه اوجالان به روابط ترکها و کردها گفت که او بر پیوند تاریخی، همزیستی و سرنوشت مشترک این دو ملت تأکید دارد و مشارکت فعال نهاد سیاست در این روند را یکی از گامهای امیدبخش میداند. به گفته او، اوجالان بارها اعلام کرده است که در صورت فراهمشدن شرایط، از توان نظری و عملی لازم برای انتقال این فرآیند به بستر حقوقی و سیاسی برخوردار است، اما همزمان از دولت انتظار جدیت، تضمینهای قانونی و گامهای دموکراتیک دارد.
در بخش دیگری از این گفتوگو، بولدان به ارزیابی اوجالان از دیدار کمیسیون پارلمانی نیز پرداخت و گفت او از ابتدا بر شفافیت روند و گفتوگو با همه بخشها تأکید داشته است. اوجالان خواهان توضیح، گفتوگو و بحث علنی درباره این فرآیند است و معتقد است انتشار خلاصهای محدود از نشستهای چندساعته، روح واقعی این گفتوگوها را منتقل نمیکند. بولدان همچنین افزود که اوجالان از تحریف برخی بحثها درباره سوریه ناراضی است و تأکید دارد که نباید روند داخلی صلح با تحولات سوریه درهم آمیخته یا جایگزین یکدیگر شود.
او در پایان با اشاره به مرحله پس از تکمیل گزارش کمیسیون پارلمانی گفت اکنون زمان تدوین «قوانین صلح» و انجام اصلاحات قانونی فرا رسیده است. بولدان تأکید کرد: «قوانین صلح و دموکراتیکسازیِ ادغام، به معنای پوشاندن صلح اجتماعی با زره حقوقی است؛ راه و روش ساختن همزیستی پایدار.»
نظر شما