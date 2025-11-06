مطالبات فرهنگی، اجتماعی و ورزشی فعالان کردستان در دیدار با رئیس جمهور

به گزارش کرد پرس، این نشست روز پنجشنبه در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری کردستان برگزار شد و جمعی از نخبگان، دانشگاهیان، پزشکان، هنرمندان و ورزشکاران استان دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را در حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور مطرح کردند.

تشکیل شورای فرهنگ و هنر و تکمیل تالار مرکزی سنندج

در آغاز این نشست، زینب کرمی نویسنده و استاد دانشگاه، با اشاره به ظرفیت های بالای فرهنگی کردستان، گفت: استان کردستان بیش از پنج هزار فعال فرهنگی و هنری دارد و هر سال ده ها جشنواره در آن برگزار می شود.

او با تأکید بر لزوم حضور هنرمندان در فرآیند تصمیم سازی فرهنگی، تشکیل شورای فرهنگ و هنر استان را از مطالبات اصلی فعالان دانست و افزود: کردستان مولد سیاست های فرهنگی است، اما نهادی برای اندیشیدن ندارد.

کرمی خواستار ایجاد خانه اندیشه و آینده نگری فرهنگ و هنر و تکمیل پروژه نیمه تمام تالار مرکزی سنندج شد و از نبود چتر حمایتی، شناسنامه فرهنگی و مشکلات مالی هنرمندان به عنوان چالش های جدی یاد کرد.

بازنگری در طرح های ماندگاری پزشکان

در ادامه، دکتر شعله شاه غیبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، به نمایندگی از جامعه پزشکی استان، گفت: پزشکان ستون امنیت اجتماعی و کرامت انسانی کشورند که در بحران هایی همچون کرونا و بلایای طبیعی در خط مقدم خدمت بوده اند.

وی ضمن اشاره به توانمندی های علمی استان، از مهاجرت نخبگان پزشکی و کاهش انگیزه خدمت در مناطق محروم ابراز نگرانی کرد و پیشنهاد داد طرح های ماندگاری پزشکان و نخبگان بازنگری شود و پژوهش های پزشکی مناطق مرزی مانند کردستان به مدل های ملی تبدیل شود.

شاه غیبی ادامه داد: دانشگاه ها در تعاملات سلامت با اقلیم کردستان عراق نقش محوری پیدا کنند و تجهیزات و فناوری های هوشمندسازی در مناطق روستایی ارتقا یابد.

عدالت جبرانی برای استان های کمتر برخوردار

دکتر بختیار پیروزی عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان، در سخنانی گفت: در دولت چهاردهم گام های مثبتی برای تحقق حقوق شهروندی کُردها برداشته شده و شعار ایران برای همه ایرانیان به عینیت نزدیک تر شده است.

وی بر ضرورت اجرای عدالت جبرانی برای جبران محرومیت های تاریخی کردستان تأکید کرد و افزود: کردستان از نظر فرهنگی غنی است، اما در حوزه اقتصادی نیازمند توجه ویژه و تخصیص منابع بیشتر است.

احداث شهرک تخصصی صنایع دستی در سنندج

روزبه بهزادیان، از فعالان حوزه صنایع دستی، نیز با اشاره به حضور بیش از ۴۹ هزار هنرمند صنایع دستی در کردستان، گفت: در جهانی که شتاب معنا را ربوده است، ما هنوز به تفکر زیبایی زیست وفاداریم؛ در کارگاه های نازک کاری، ادبیات و موسیقی درهم تنیده اند.

وی با الهام از سخنان رئیس جمهور مبنی بر ضرورت دغدغه مندی، خواستار احداث شهرک تخصصی صنایع دستی در سنندج شد و از اقدام نمادین هنرمندان در تقدیم نهال بلوط به رئیس جمهور به عنوان نمادی از امید و پایداری یاد کرد.

توسعه زیرساخت های ورزشی و جذب نخبگان ورزشی

در ادامه، میلاد سیار مربی تیم ملی دوومیدانی و نخبه ورزشی کردستانی، با قدردانی از نگاه عدالت محور دولت چهاردهم، گفت: اعتماد به نیروهای اهل سنت در این دولت نشانه باور به شایستگی مردم کردستان است.

او با اشاره به کمبود زیرساخت های ورزشی و نبود حمایت مالی کافی، افزود: قهرمانان تنها مدال آور نیستند، بلکه نماد امید اجتماعی اند.

سیار خواستار اختصاص منابع مالی ویژه برای توسعه ورزش استان های کمتر برخوردار و سهم گذاری شرکت های معدنی و صنعتی در باشگاه داری و توسعه ورزش کردستان شد.

بازنگری قانون بومی گزینی و حمایت از سریال مستوره اردلان

در بخش پایانی نشست، محسن فتحی نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از رویکرد وحدت گرای دولت، گفت: استفاده از مدیران و استانداران اهل سنت در دولت چهاردهم، تجلی عینی وفاق ملی است.

وی با اشاره به قانون بومی گزینی در کنکور، افزود: این قانون مانع تحصیل نخبگان کردستان در دانشگاه های تراز اول کشور شده و باید مورد بازنگری قرار گیرد.

فتحی همچنین از تولید سریال تاریخی «مستوره اردلان» خبر داد و اظهار کرد: این اثر با هدف معرفی زنان فرهیخته کرد در تاریخ ایران تولید می شود و انتظار می رود از سوی دولت مورد حمایت مالی قرار گیرد.

نشست فعالان فرهنگی و اجتماعی کردستان با رئیس جمهور در فضایی صمیمی و گفت وگو محور برگزار شد و حاضران ضمن قدردانی از حضور رئیس جمهور در استان، بر تداوم ارتباط مستقیم دولت با نخبگان محلی و تبدیل این نشست ها به سازوکار دائمی در استان کردستان تأکید کردند.